Detenida una pareja en Lanzarote por tráfico de drogas tras ocultar las sustancias con imanes bajo el coche

La Policía Nacional ha detenido en Lanzarote a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras una investigación desarrollada durante varias semanas y que culminó el pasado 19 de diciembre con la intervención de diversas sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

Las actuaciones comenzaron cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que una de las personas ahora arrestadas podría estar dedicada a la venta de drogas en la isla. A partir de esa información inicial, los agentes pusieron en marcha un dispositivo de vigilancia y seguimiento con el objetivo de comprobar la veracidad de los hechos y determinar el alcance de la actividad ilícita.

Las pesquisas permitieron confirmar no solo la existencia de la venta de sustancias estupefacientes, sino también el modus operandi de la pareja, que extremaba las medidas de seguridad para evitar ser detectada por las fuerzas policiales.

Vigilancia y detención en las inmediaciones del domicilio

A primera hora de la mañana del 19 de diciembre, la Policía Nacional estableció un dispositivo en las inmediaciones del domicilio de los sospechosos. Durante la vigilancia, los agentes observaron cómo una persona salía del inmueble revisando de forma constante el entorno antes de dirigirse al vehículo que utilizaban habitualmente.

Minutos después, ambos ocupantes abandonaron la vivienda y se dirigieron al coche, momento en el que fueron interceptados por los agentes antes de acceder al mismo. Tras ser identificados, se procedió al registro del vehículo.

Dos detenidos por venta de droga en Arrecife / Policía Nacional

Sustancias ocultas con imanes en el vehículo

Durante la inspección, los policías localizaron varios recipientes ocultos de manera rudimentaria en los bajos del coche, sujetos mediante imanes. En su interior se encontraron distintas sustancias estupefacientes preparadas para su distribución.

En total, se intervinieron 530 gramos de cocaína, 100 gramos de metanfetaminas y 295 pastillas de éxtasis, una cantidad considerada relevante dentro del tráfico de drogas a pequeña y mediana escala.

Registro domiciliario y puesta a disposición judicial

Tras las detenciones, los agentes trasladaron a los arrestados a dependencias policiales. Posteriormente, y con la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo un registro en el domicilio, donde se incautaron nuevas cantidades de droga y dinero en efectivo, presuntamente procedente de la actividad delictiva.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión para uno de ellos.