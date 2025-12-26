Un joven resulta herido grave tras chocar con su vehículo contra una farola en Arrecife
El accidente, ocurrido este jueves en la calle Granada del barrio capitalino de Altavista, obligó a intervenir a los bomberos para rescatar al conductor del coche tras el impacto
Un varón de 25 años sufrió lesiones de carácter grave en la tarde del pasado jueves, 25 de diciembre, tras verse implicado en un accidente de tráfico en Arrecife, en la isla de Lanzarote. El suceso se produjo a última hora de la tarde, cuando el vehículo que conducía colisionó contra una farola en plena vía urbana.
Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 19:36 horas de ayer. La llamada alertaba de una colisión contra una farola en la calle Granada, en el barrio de Altavista, lo que motivó la activación inmediata de los recursos de emergencia necesarios.
El impacto provocó que el conductor quedara atrapado en el interior del coche, siendo necesaria la intervención de bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote para rescatarlo.
Intervención de bomberos y servicios sanitarios
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, cuyos bomberos procedieron a liberar al conductor y a asegurar el vehículo para evitar nuevos riesgos en la zona.
Una vez rescatado, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) realizó la primera valoración médica. El afectado presentaba varios traumatismos de carácter grave, por lo que fue estabilizado en el lugar antes de ser trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa.
Agentes de la Policía Local de Arrecife se hicieron cargo de la situación, regularon el tráfico en la zona y elaboraron el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.
