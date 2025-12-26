Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tías licita la mejora del entorno del Varadero de Puerto del Carmen con un homenaje a los marineros

El Ayuntamiento de Tías invertirá 145.208,27 euros en las obras y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de diciembre

Proyecto de la zona del varadero de Puerto del Carmen próximo a la cofradía de pescadores, en el municipio de Tías

Proyecto de la zona del varadero de Puerto del Carmen próximo a la cofradía de pescadores, en el municipio de Tías / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El Ayuntamiento de Tías ha iniciado el proceso de licitación pública para ejecutar un proyecto de adecuación, modernización y mejora del espacio exterior en la zona del Varadero de Puerto del Carmen, uno de los enclaves más representativos del litoral del municipio. La actuación cuenta con un presupuesto estimado de 145.208,27 euros, una cantidad que incluye el IGIC, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de diciembre.

Los trabajos se desarrollarán en un área próxima a la Cofradía de Pescadores de La Tiñosa, sobre una superficie total de 396,01 metros cuadrados. Este entorno, vinculado históricamente a la actividad marinera, albergará una escultura en homenaje a los marineros, un elemento que busca poner en valor la identidad pesquera de Puerto del Carmen y su relación con el mar.

El proyecto parte de la premisa de transformar este espacio en un punto de encuentro y cohesión social, pensado tanto para la ciudadanía residente como para quienes visitan la zona. Además del componente simbólico, la intervención pretende mejorar aspectos clave como la accesibilidad universal, la seguridad, la protección del entorno y la facilidad de mantenimiento y limpieza.

Un espacio más accesible, seguro e inclusivo

Entre las actuaciones previstas destaca la mejora estética del área, la creación de zonas de descanso y la instalación de elementos de sombra, concretamente tres velas con sus respectivas estructuras, que permitirán un uso más cómodo del espacio durante todo el año.

El diseño apuesta por un entorno inclusivo, seguro y equitativo, en el que se facilite la circulación transversal de peatones y usuarios, reduciendo los riesgos asociados a los desplazamientos y accesos. Esta reorganización busca que el recorrido sea más fluido y comprensible, especialmente para personas con movilidad reducida.

Conexión con otros espacios públicos de Puerto del Carmen

Según recoge el proyecto técnico, la intervención permitirá un refuerzo de las conexiones y accesos entre los distintos espacios públicos ya existentes en la zona. La propuesta tiene en cuenta la polivalencia de usos que confluyen en el Varadero y su relación con la red urbana actual, así como con otros espacios públicos potenciales a escala municipal.

En cuanto a los materiales, se emplearán soluciones constructivas sencillas y duraderas, como hormigón armado para bases, soleras y bancos, además de losas y baldosas en pavimentos y sendas peatonales. Los revestimientos serán vistos o enfoscados, con acabados pintados en blanco, en coherencia con la estética del entorno inmediato.

