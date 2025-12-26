La Wine Run Lanzarote 2026 abre inscripciones: una cita deportiva, enoturística y sostenible en La Geria

El Cabildo de Lanzarote ha anunciado este viernes la apertura del periodo de inscripciones para la Wine Run Lanzarote 2026, una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo y enoturístico de la isla. Este evento, que se celebrará los días 13 y 14 de junio en el impresionante entorno natural de La Geria, vuelve a unir deporte, cultura del vino y sostenibilidad, en un formato que ha ganado popularidad y prestigio con el paso de los años.

La Wine Run Lanzarote es un evento único que ofrece una combinación de actividades deportivas en el corazón de uno de los paisajes más icónicos de Lanzarote, un paisaje protegido y Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), caracterizado por su singular viticultura y sus impactantes formaciones geológicas. La prueba sigue apostando por un modelo que promueve el conocimiento del territorio a través de la actividad física y el respeto por el medio ambiente.

Modalidades de la Wine Run 2026: deporte para todos

La Wine Run Lanzarote 2026 mantendrá las modalidades que han consolidado el evento como una cita para todos los públicos. Las pruebas incluyen una carrera larga, una carrera corta, una caminata y la modalidad Joëlette, diseñada para garantizar la participación de personas con movilidad reducida. De esta forma, la organización refuerza su compromiso con la inclusividad y la accesibilidad, permitiendo que todos los ciudadanos puedan disfrutar de la belleza de La Geria mientras practican deporte.

El evento se desarrollará a lo largo de todo el fin de semana. El sábado estará dedicado a actividades complementarias y modalidades familiares, mientras que el domingo se llevará a cabo la jornada principal de las competiciones deportivas. Las inscripciones para la edición de 2026 ya están abiertas, y los interesados pueden asegurar su plaza a través de la web oficial del evento y de las plataformas habilitadas para cada modalidad.

Wine Run de Lanzarote del año 2025 / La Provincia

Un modelo de sostenibilidad y apoyo al territorio

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que la Wine Run ha demostrado ser un evento clave para mostrar al mundo un modelo de isla que protege su paisaje, valora su sector primario y utiliza el deporte como herramienta para dar a conocer sus recursos naturales. Betancort subrayó la importancia de La Geria, un paisaje agrícola único resultado del trabajo de generaciones de viticultores que han logrado adaptar la producción de vino a las condiciones climáticas y geográficas del lugar.

El consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria, Samuel Martín, resaltó que la Wine Run es un evento que integra actividad deportiva, divulgación ambiental y acción social. Además, parte de los recursos generados por la prueba se destinan a la limpieza y conservación del paisaje de La Geria, así como a iniciativas solidarias y de apoyo a colectivos sociales y personas con necesidades especiales.

La Wine Run, un evento de referencia para Lanzarote

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, resaltó la importancia de la Wine Run para su municipio, que ha logrado consolidarse como uno de los eventos más relevantes del calendario deportivo y social local. Noda destacó que Uga y La Geria se han convertido en el epicentro de una cita que atrae a visitantes de todo el mundo, genera actividad económica y pone en valor el trabajo de los viticultores y el paisaje agrícola de la zona.

La Wine Run Lanzarote está organizada de forma conjunta por el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, con el respaldo de diversas entidades públicas y privadas vinculadas al deporte, la viticultura y la gestión del territorio.

Inscripciones abiertas para la edición 2026

Las inscripciones para participar en la Wine Run Lanzarote 2026 ya están disponibles en la web oficial del evento, www.sipamlanzarote.com/winerun, donde los interesados pueden consultar toda la información sobre las modalidades, recorridos y el proceso de inscripción.

Este evento representa una oportunidad única para disfrutar de la belleza de Lanzarote mientras se promueve la actividad física, el turismo responsable y la conservación de uno de los paisajes más singulares del mundo.