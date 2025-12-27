Arrecife da luz verde a la transformación de la calle Eugenio d'Ors para mejorar la seguridad escolar en La Destila

El Ayuntamiento de Arrecife ha dado un nuevo paso en su estrategia para mejorar la seguridad vial y la calidad del espacio público en los entornos educativos de la capital de Lanzarote. La Junta de Gobierno municipal aprobó en una sesión extraordinaria la concesión de la cooperación interadministrativa necesaria para que la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote ejecute el proyecto de transformación de la calle Eugenio d'Ors, situada en las inmediaciones del colegio público de La Destila.

La actuación, que ya cuenta con proyecto técnico y ficha financiera, permitirá avanzar en el modelo de caminos escolares seguros, una línea de trabajo que busca reducir riesgos para peatones, especialmente niños y niñas, y fomentar una movilidad más sostenible en los barrios de Arrecife.

Una actuación coordinada entre Ayuntamiento y Cabildo

La decisión adoptada por el consistorio, presidido por el alcalde Yonathan de León, habilita al Área Insular de Obras Públicas, dirigida por el consejero Jacobo Medina, para asumir la ejecución de los trabajos. Se trata de un ejemplo de colaboración entre administraciones que persigue agilizar proyectos considerados prioritarios para la ciudad.

La transformación de la calle Eugenio Dors se integrará como complemento del plan insular y municipal de caminos escolares seguros, un programa que ya ha dado resultados en otros puntos del municipio. Según lo previsto, las obras se licitarán durante el primer semestre de 2026, una vez completados los trámites administrativos necesarios.

Calle Eugenio Dors: de vía urbana a espacio semipeatonal

El proyecto contempla la reconversión de la calle Eugenio Dors en una vía semipeatonal en plataforma única, lo que implica la eliminación de desniveles entre aceras y calzada y una reorganización del tráfico para priorizar el tránsito peatonal. La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre las intersecciones con las calles La Inés y Manolo Millares.

Con esta actuación se creará un perímetro de seguridad vial alrededor del colegio de La Destila, un centro educativo que ocupa una manzana completa y que hasta ahora solo contaba con mejoras de este tipo en la calle El Daute. La nueva fase permitirá cerrar el anillo de protección del entorno escolar, reduciendo la velocidad de los vehículos y mejorando la accesibilidad.

Un plan más amplio de renovación urbana en Arrecife

La intervención en Eugenio Dors no es una actuación aislada. Forma parte de un plan global de transformación de la imagen urbana de Arrecife, impulsado por el Ayuntamiento por fases y en coordinación con el Cabildo de Lanzarote. El objetivo es modernizar calles estratégicas, mejorar la convivencia entre peatones y vehículos y avanzar hacia un modelo de ciudad más amable.

En este contexto se enmarca también la creación del futuro eco bulevar de la calle Triana, cuyo trazado partirá desde la glorieta situada junto al edificio judicial en la Vía Medular y conectará con el tramo comprendido entre Eugenio Dors y Fajardo. Este proyecto ya está redactado y su licitación también está prevista para 2026, de manera consecutiva a la obra de Eugenio Dors.

Caminos escolares seguros: experiencias previas y nuevos retos

Arrecife ya cuenta con experiencia en la implantación de caminos escolares seguros. Uno de los ejemplos más recientes es el entorno del colegio Nieves Toledo, en los barrios de El Lomo y Valterra, donde se han aplicado medidas de calmado del tráfico y mejora del espacio público.

El colegio de La Destila, ubicado en una zona céntrica y próxima a la playa de El Reducto, es otro de los puntos clave dentro de esta estrategia. Con la futura obra en Eugenio Dors, se completará la mejora de todo su entorno urbano, reforzando la seguridad de la comunidad educativa y de los vecinos del barrio.

Nuevas actuaciones en otros centros educativos

El alcalde de Arrecife, que también dirige el Área de Obras Públicas municipal, ha señalado que esta segunda etapa del mandato incluirá nuevas intervenciones en varias calles de la ciudad. Entre ellas destacan la continuación de las obras en Manolo Millares, la actuación en La Inés y la segunda fase de Triana.

Especial atención recibirán los accesos al IES Las Salinas y al CEIP Antonio Zerolo, donde ya están finalizados los proyectos de transformación urbana destinados a reforzar la seguridad vial. Además, se avanza en la redacción del proyecto de mejora integral de los barrios de Argana Alta y Argana Baja, con una intervención destacada en la Avenida Tajaraste, junto al colegio de Argana Alta.

Estas actuaciones responden a una planificación progresiva que busca extender las mejoras de movilidad y espacio público a distintos puntos del municipio, priorizando las zonas con mayor tránsito escolar.

Una apuesta por una ciudad más segura y habitable

La autorización para transformar la calle Eugenio Dors supone un paso relevante dentro de una estrategia más amplia de reordenación urbana y protección de los entornos educativos en Arrecife. Aunque las obras no comenzarán hasta su licitación en 2026, la aprobación de la cooperación interadministrativa permite avanzar en la planificación y garantiza la coordinación entre Ayuntamiento y Cabildo.

Con este tipo de proyectos, la capital de Lanzarote continúa adaptando su trama urbana a criterios de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, aspectos clave para mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes y para construir una ciudad más pensada para las personas.