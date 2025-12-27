Una embarcación abandonada se hunde frente a la costa del sur de Lanzarote

Una embarcación en estado de "abandono" se ha hundido frente a la costa de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza (sur de Lanzarote). En el incidente no ha habido personas afectadas, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil este sábado. El hundimiento se produjo a unos 50 metros de la costa, frente al hotel Barceló Playa Blanca y al paseo marítimo de la localidad.

El barco, que llevaba tiempo fondeado cerca del puerto deportivo Marina Rubicón, presentaba un notable deterioro, carecía de mástil, se había soltado del amarre y chocado contra las rocas en una ocasión anterior, circunstancias que podrían haber influido en el desenlace, señalan fuentes del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Un alertante avisó en la mañana de este sábado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias de lo ocurrido. Sin embargo, la embarcación, de alrededor de 15 metros de eslora, llevaba días hundida, señalan desde el Cecoes.

Actuación de Salvamento Marítimo y otros servicios de emergencia

Tras tener conocimiento del suceso, Salvamento Marítimo, que fue alertada de lo ocurrido a las 10.15 horas de este sábado, movilizó a la Salvamar Polimia, que se desplazó hasta el lugar exacto del hundimiento para comprobar la posible existencia de vertidos, especialmente de combustible u otros contaminantes.

Durante la inspección, no se encontraron restos de combustible y sí "algunas basuras", indicaron desde la sociedad estatal. No se ha informado de derrames contaminantes, aunque las comprobaciones se realizaron como medida de precaución. Tampoco se han registrado daños personales ni incidencias adicionales derivadas del hundimiento.

De forma coordinada, también acudieron bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, así como efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil de Yaiza y personal de la ONG Emergencias de Lanzarote (Emerlan) reforzando el dispositivo de control y vigilancia en el área afectada.