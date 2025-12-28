Arrecife ampliará su Policía Local con 15 nuevos agentes en 2026 para mejorar la seguridad de la ciudad

El Ayuntamiento de Arrecife ha dado un paso importante en su compromiso con la seguridad ciudadana al anunciar que la plantilla de la Policía Local se verá reforzada en 2026 con la incorporación de 15 nuevos agentes.

Este aumento de efectivos se enmarca dentro de un plan más amplio del alcalde, Yonathan de León, quien tiene como objetivo alcanzar más de 130 agentes para finales de 2027. Este refuerzo es parte de una estrategia para mejorar la seguridad en la capital de Lanzarote y seguir reduciendo los índices de criminalidad en la ciudad.

Condecoraciones a la Policía Local por su labor

El pasado domingo, en un emotivo acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, 29 agentes de la Policía Local de Arrecife fueron reconocidos por su destacado trabajo en la comunidad. Durante el evento, presidido por el alcalde Yonathan de León, se entregaron medallas y menciones a los agentes por sus años de servicio y su valentía en situaciones de emergencia.

Entre las distinciones, se entregaron ocho medallas por permanencia en el servicio activo, un reconocimiento que sigue el protocolo establecido para los Cuerpos de la Policía Local en Canarias. Además, 21 agentes fueron homenajeados por sus actuaciones en intervenciones de auxilio y emergencia, entre ellas, operaciones de rescate de víctimas de delitos y siniestros, así como la detención de prófugos de la justicia.

Agentes condecorados este domingo en el Ayuntamiento de Arrecife junto a autoridades / La Provincia

En su discurso, el alcalde destacó la labor de los agentes en su día a día, subrayando especialmente las intervenciones en emergencias, lo que ha sido fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Arrecife y los visitantes. También mencionó las colaboraciones estrechas entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad de Lanzarote, que han sido clave para reducir los delitos en la ciudad, según las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior.

Proyectos de modernización en la Policía Local

El acto también sirvió para resaltar los avances tecnológicos y operativos que ha implementado la Policía Local de Arrecife en los últimos años. El alcalde mencionó varias iniciativas que han posicionado a la Policía Local de Arrecife como un referente tanto en Canarias como en la Península. Entre ellas se encuentran la creación de la Línea AntiOkupas, la modernización de la flota de vehículos, la incorporación de tecnología avanzada y la especialización de diversas unidades policiales.

Uno de los proyectos más esperados es la implementación de un nuevo sistema tecnológico para la gestión de incidencias, que se estrenará en 2026. Este sistema permitirá a los agentes responder de manera más eficiente a las demandas de la ciudadanía y mejorar la coordinación interna de los operativos. Además, se anunció la adquisición de más vehículos y material tecnológico, lo que fortalecerá aún más la capacidad operativa del cuerpo.

Acto de homenaje a policías locales de Arrecife, este domingo / La Provincia

Incremento en la plantilla policial

Además de las medidas tecnológicas, el alcalde Yonathan de León anunció la incorporación de 15 nuevos agentes a la Policía Local de Arrecife en 2026. Este aumento de personal es parte de un esfuerzo para cumplir con las ratios de efectivos establecidos para municipios de tamaño similar. Las plazas para estos nuevos agentes ya están creadas y se espera que lleguen a Arrecife mediante un proceso de selección y, en algunos casos, con la incorporación de agentes en comisión de servicio.

El alcalde subrayó que uno de sus objetivos a medio plazo es llegar a tener una plantilla de más de 130 efectivos para finales de 2027, lo que garantizaría una cobertura adecuada para toda la población de Arrecife, que actualmente supera los 60,000 habitantes. Para lograrlo, el gobierno municipal sigue trabajando con el Ejecutivo Central para que se eliminen las limitaciones en las tasas de reposición de efectivos, lo que permitiría a los ayuntamientos crear más plazas para mejorar la seguridad.

El salón de plenos estaba lleno para la celebración del día de la Policia Local de Arrecife / La Provincia

La colaboración entre fuerzas y la importancia de la seguridad

En su intervención, el subcomisario jefe de la Policía Local de Arrecife, José Antonio Lasso Tabares, agradeció públicamente al alcalde y al gobierno local su continuo apoyo a la Policía Local. Lasso Tabares destacó el compromiso del alcalde con las demandas de los agentes y la implicación del Ayuntamiento en la mejora constante de los recursos y la formación de los efectivos.

Además, enfatizó que la colaboración entre los distintos cuerpos policiales de Lanzarote ha sido fundamental para mejorar la seguridad en Arrecife y en la isla.

Los retos futuros para la Policía Local

Con el objetivo de seguir avanzando, el alcalde Yonathan de León cerró el acto recordando la importancia de mantener un cuerpo policial fuerte y bien dotado para enfrentar los desafíos de la seguridad pública. Además de las incorporaciones previstas, el alcalde aseguró que se seguirán implementando medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y la eficacia en la respuesta a las necesidades de la ciudadanía.