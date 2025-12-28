Arrecife exige a Canal Gestión que garantice el suministro de agua y cese los cortes, sobre todo en navidades

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha manifestado su preocupación y malestar por la falta de suministro de agua que han sufrido varias zonas de la capital lanzaroteña, especialmente durante la pasada semana de Navidad.

El regidor ha demandado a Canal Gestión Lanzarote, empresa encargada de la distribución del agua en la isla, que se garanticen los suministros y que cesen los cortes que, según los vecinos, han sido reiterados y sin previo aviso.

El impacto de los cortes en los barrios de Arrecife

Una de las zonas más afectadas por estos cortes ha sido Argana Alta, el barrio con mayor población de toda la isla de Lanzarote. Este núcleo urbano alberga a más de 11.000 personas, cifra que supera la población combinada de los municipios de Tinajo y Haría. En total, Arrecife concentra el 42% de la población residente de la isla, lo que equivale a cerca de 72.000 habitantes.

La situación se agrava en este caso particular, ya que muchos de los edificios de Arrecife no cuentan con aljibes o sistemas de almacenamiento de agua, lo que deja a los vecinos sin alternativa cuando se producen cortes en el suministro. De León ha señalado que esta deficiencia es una de las principales razones por las que los cortes en los barrios de la capital se sienten de forma tan aguda y, a menudo, sin una forma adecuada de mitigarlo.

El alcalde reclama avisos previos ante las interrupciones del servicio

El alcalde de Arrecife ha subrayado que es fundamental que la empresa concesionaria avise con antelación sobre los cortes de agua, para que las familias puedan organizarse y tomar las precauciones necesarias. En particular, los vecinos de Argana Alta han expresado su malestar debido a la falta de comunicación, ya que muchos se encontraron sin agua durante varios días, sin saber cuándo se restablecería el servicio.

A este respecto, de León ha explicado que, en el inicio de su mandato, mantuvo una reunión con los responsables de Canal Gestión para abordar la situación de la producción y distribución de agua en la isla. En ese encuentro se discutieron las actuaciones que se estaban llevando a cabo para mejorar las redes y las plantas desalinizadoras de la isla, que, según el Consorcio del Agua de Lanzarote, han sido objeto de intervenciones de emergencia para mejorar su capacidad y eficiencia. A pesar de estas mejoras, los cortes en el suministro continúan afectando a zonas clave como Argana Alta.

La urgencia de mejorar la infraestructura hídrica en Lanzarote

La falta de previsión y la escasa información sobre los cortes en el suministro son cuestiones que han generado una creciente frustración entre los ciudadanos. Yonathan de León ha reiterado que es indispensable contar con una infraestructura hídrica más robusta y eficiente, especialmente en una isla donde la falta de recursos hídricos es un desafío constante. Además, muchos edificios en Arrecife no cuentan con sistemas de almacenamiento como aljibes, lo que agrava aún más la situación cuando se producen cortes inesperados.

El alcalde también ha hecho hincapié en la necesidad de que la empresa concesionaria ofrezca respuestas rápidas y efectivas ante estos problemas, ya que la población de Arrecife no solo necesita un suministro constante de agua, sino también un servicio transparente y bien informado.

La preocupación sigue creciendo entre los vecinos

La frustración entre los vecinos afectados es cada vez más palpable, ya que los cortes en el suministro de agua han ocurrido en pleno periodo navideño, cuando muchas familias dependen más que nunca del acceso a agua potable para sus actividades cotidianas.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Arrecife se ha reiterado la necesidad de que Canal Gestión tome medidas urgentes y haga un esfuerzo por mejorar la calidad del servicio.