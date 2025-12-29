Así es como Arrecife cerrará el año con 200 nuevas viviendas públicas en camino

El año 2025 termina con una noticia esperanzadora para las familias de Arrecife que esperan una vivienda pública. El alcalde del municipio ha anunciado este sábado la publicación oficial de la licitación de 200 nuevas viviendas protegidas, que se construirán en suelo cedido por el Ayuntamiento en el barrio de Maneje.

Con esta nueva fase, el proyecto residencial alcanzará un total de 401 viviendas en la zona. De ellas, 201 ya se encuentran en construcción y está previsto que se entreguen el próximo otoño. La iniciativa forma parte de la estrategia de colaboración entre el Ayuntamiento y Visocan para dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en la capital de Lanzarote.

Un cierre de año con “buena noticia”

El alcalde de Arrecife ha compartido personalmente el anuncio a través de sus canales oficiales, destacando que se trata de “una buena noticia con la que se cierra este 2025”. La empresa pública Visocan ha publicado este sábado la licitación del contrato de redacción de proyectos para las nuevas 200 viviendas, lo que marca el arranque administrativo de una fase clave en la transformación urbanística de Maneje.

Según ha comunicado Visocan al propio alcalde en una conversación telefónica, las empresas de arquitectura interesadas en participar disponen hasta el próximo verano para presentar y culminar sus propuestas técnicas.

Próximo paso: ejecutar las obras en otoño

La previsión de Visocan es que la licitación para ejecutar las obras de construcción comience en otoño de 2026, una vez seleccionados y aprobados los proyectos definitivos. De este modo, se garantiza la continuidad del plan de vivienda iniciado con las 201 unidades ya en marcha en este mismo barrio, cuya entrega está prevista también para el próximo otoño.

Desde el Ayuntamiento de Arrecife se insiste en que este proyecto es una “respuesta estructural” al problema del acceso a la vivienda, especialmente en zonas como Maneje, que concentran una parte importante de la demanda social.

Un total de 401 viviendas en Maneje

El alcalde ha recordado que el terreno sobre el que se construirán estas viviendas fue cedido previamente por el Ayuntamiento, facilitando así la inversión pública necesaria. Con las 200 viviendas que ahora se licitan, sumadas a las 201 ya iniciadas, se prevé que Maneje acoja un total de 401 nuevos hogares en régimen protegido.

Se trata de una de las actuaciones residenciales de mayor volumen impulsadas por el Gobierno de Canarias y Visocan en la isla de Lanzarote en los últimos años, y que busca garantizar el derecho a la vivienda en un contexto de fuerte presión inmobiliaria.