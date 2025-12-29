La CEL destaca los buenos datos de 2025, pero pide más inversión en Lanzarote
La Confederación Empresarial de Lanzarote señala que el 2025 ha mostrado un crecimiento sostenido, pero advierte sobre los retos estructurales que requieren respuestas políticas decididas
La Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) hace balance económico de 2025 y llama a impulsar la inversión y la diversificación para sostener el crecimiento en 2026.
La presidenta de la CEL, Beatriz Salazar, afirma que «para consolidar el crecimiento de Lanzarote necesitamos una administración ágil y una colaboración público-privada efectiva que impulse empleo de calidad y bienestar para todos».
Además, desde la CEL se pone el foco en la necesidad de políticas públicas que impulsen la inversión, la diversificación y la productividad en el próximo año. “Solo así, se podrá sostener el crecimiento económico de Lanzarote logrado gracias al esfuerzo diario de las empresas, especialmente pymes y autónomos”, afirma la presidenta Beatriz Salazar.
La CEL detalla que el 2025 ha sido un año marcado por el crecimiento sostenido de la actividad, el buen comportamiento del turismo y la mejora de los principales indicadores laborales, aunque también por la persistencia de retos estructurales que requieren respuestas políticas decididas.
Pese a que los datos económicos son muy positivos, Beatriz Salazar destaca la importancia de “no confiarse y seguir trabajando en la mejora de la competitividad, la productividad, la estabilidad del tejido empresarial y la defensa del fuero canario, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y los retos estructurales de la economía”. Y afirma: “2026 será un año decisivo para la ejecución de los fondos Next Generation, ya que se trata del último ejercicio del marco y llega después de niveles de ejecución bajos, lo que obliga a acelerar proyectos y mejorar de forma urgente la capacidad de gestión”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un coche arde por completo en Lanzarote y el conductor desaparece
- Amarga Navidad': así luce Lanzarote en el tráiler de la nueva película de Pedro Almodóvar
- Una embarcación abandonada se hunde frente a la costa del sur de Lanzarote
- Arrecife da luz verde a la transformación de la calle Eugenio d'Ors para mejorar la seguridad escolar en La Destila
- Detenida una pareja en Lanzarote por tráfico de drogas tras ocultar las sustancias con imanes bajo el coche
- Un camionero drogado provoca dos accidentes e intenta acceder al perímetro de seguridad del aeropuerto de Lanzarote
- Un joven resulta herido grave tras chocar con su vehículo contra una farola en Arrecife
- Rescatan a una menor cuya cabeza quedó atrapada en una barandilla en Lanzarote