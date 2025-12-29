La CEL destaca los buenos datos de 2025, pero pide más inversión en Lanzarote

La Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) hace balance económico de 2025 y llama a impulsar la inversión y la diversificación para sostener el crecimiento en 2026.

La presidenta de la CEL, Beatriz Salazar, afirma que «para consolidar el crecimiento de Lanzarote necesitamos una administración ágil y una colaboración público-privada efectiva que impulse empleo de calidad y bienestar para todos».

Además, desde la CEL se pone el foco en la necesidad de políticas públicas que impulsen la inversión, la diversificación y la productividad en el próximo año. “Solo así, se podrá sostener el crecimiento económico de Lanzarote logrado gracias al esfuerzo diario de las empresas, especialmente pymes y autónomos”, afirma la presidenta Beatriz Salazar.

La CEL detalla que el 2025 ha sido un año marcado por el crecimiento sostenido de la actividad, el buen comportamiento del turismo y la mejora de los principales indicadores laborales, aunque también por la persistencia de retos estructurales que requieren respuestas políticas decididas.

Pese a que los datos económicos son muy positivos, Beatriz Salazar destaca la importancia de “no confiarse y seguir trabajando en la mejora de la competitividad, la productividad, la estabilidad del tejido empresarial y la defensa del fuero canario, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y los retos estructurales de la economía”. Y afirma: “2026 será un año decisivo para la ejecución de los fondos Next Generation, ya que se trata del último ejercicio del marco y llega después de niveles de ejecución bajos, lo que obliga a acelerar proyectos y mejorar de forma urgente la capacidad de gestión”.