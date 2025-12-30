El Consorcio del Agua de Lanzarote refuerza su respaldo al sector primario con 200.000 euros para abaratar el agua agrícola y pesquera

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas la convocatoria de subvenciones destinada a reducir el precio del agua al sector primario, con una dotación económica de 200.000 euros, dirigida a bonificar los consumos realizados durante el ejercicio 2024 tanto en Lanzarote como en La Graciosa.

"El esfuerzo económico que realiza el Consorcio tiene un objetivo muy claro: acompañar al sector primario, proteger el empleo y preservar un modelo productivo ligado al territorio y a nuestra identidad", señala el presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort.

Podrán acogerse a estas ayudas los usuarios del servicio de abastecimiento de agua agrícola pertenecientes al sector primario que acrediten consumos realizados durante 2024, tanto a través de las redes de abastecimiento como mediante puntos de carga autorizados, siempre que consten como usuarios y pagadores del agua consumida y desarrollen una actividad real.

En el ámbito agrícola, los solicitantes deberán justificar el riego de superficies en cultivo y cumplir los consumos mínimos establecidos, mientras que en el caso de las cofradías de pescadores, federaciones y cooperativas del mar, los consumos deberán estar vinculados a la actividad extractiva pesquera y a los procesos relacionados con su comercialización, quedando excluidas aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos generales o no alcancen los umbrales mínimos fijados en la convocatoria.

La convocatoria contempla de forma expresa a los viticultores inscritos en la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote que se abastecen mediante cubas en puntos de carga autorizados por no disponer de conexión directa a la red, siempre que cuenten con el correspondiente informe técnico del Servicio Insular Agrario, reconociendo así la singularidad de un modelo productivo estrechamente ligado al paisaje y a la conservación del territorio.

Reforzar el papel estratégico del campo

El consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, apunta que "bonificar el precio del agua es una medida directa y eficaz para aliviar costes estructurales del sector primario y reforzar su papel estratégico en la economía insular".

La subvención se traduce en una reducción directa del coste del agua que puede alcanzar hasta 0,48 euros por metro cúbico en el caso de los agricultores adscritos al régimen agrario, hasta 0,32 euros para los no adscritos, y hasta 0,48 euros para las cofradías, federaciones y viticultores inscritos en la Denominación de Origen que se abastecen mediante cubas.

Asimismo, la convocatoria contempla una bonificación específica de hasta 0,10 euros por metro cúbico para los consumos realizados en aplicación de la tarifa de agua regenerada destinada al riego agrícola, reforzando un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán ajustarse de forma prorrateada en función del número de solicitudes presentadas y del crédito disponible, dando prioridad a los profesionales frente a los no profesionales, conforme a los criterios establecidos en las bases reguladoras.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, debiendo tramitarse preferentemente por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Consorcio del Agua de Lanzarote, donde las personas interesadas podrán consultar los requisitos y presentar su solicitud dentro de los plazos establecidos.

Las solicitudes para acceder a estas subvenciones ya se encuentran disponibles en la Sede Electrónica del Consorcio del Agua de Lanzarote, a través de la dirección: https://consorcioagualanzarote.sedelectronica.es/info.0