El Gobierno de Canarias pone 5,3 millones para comprar 76 pisos sociales en Yaiza

El Gobierno de Canarias subvenciona al Cabildo de Lanzarote con un importe de 5.537.657,84 euros para la adquisición de 76 viviendas de nueva construcción en Playa Blanca, en Yaiza. Así lo avanzó ayer el presidente insular, Oswaldo Betancort, que afirma que estas viviendas, incluidas en la tercera fase de viviendas protegidas en Montaña Roja, serán cedidas al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) para su destino al alquiler a precios asequibles. La corporación destinará el importe de esta subvención junto a otros 5,5 millones de euros, de fondos propios, para la compra de estas viviendas en esta localidad ubicada en el municipio sureño.

El consejero insular de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, señaló que esta actuación «refuerza el compromiso del Cabildo con la ampliación del parque público de viviendas en régimen de alquiler asequible, especialmente en zonas como Playa Blanca, donde la demanda habitacional es elevada y los precios del alquiler son los más altos de la Isla».

Cesión al Icavi

Después de la adquisición de estas 76 nuevas viviendas, el Cabildo lanzaroteño aprobará la cesión de su titularidad al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), organismo que asumirá su adjudicación, conservación y mantenimiento, garantizando así su correcta gestión y uso social.

En lo que va de mandato, la corporación insular ha realizado una inversión histórica en vivienda, movilizando más de 20 millones de euros destinados a ampliar la oferta de vivienda pública y de alquiler asequible en la isla de Lanzarote.

Dentro de este plan, el Cabildo adquirió y cedió recientemente al Icavi 42 viviendas en Playa Blanca, que se destinarán íntegramente también al alquiler asequible. También ha adquirido tres solares, dos en Arrecife y uno en Uga, en el municipio de Yaiza, para el desarrollo de futuras promociones públicas, además de convertirse en el primer Cabildo de Canarias en aprobar el Bono Alquiler Joven, con una inversión de 1,4 millones de euros, facilitando la emancipación de los jóvenes.