Un hombre empotra su vehículo contra una palmera en Lanzarote

Los servicios de emergencias han actuado este martes después de que un conductor empotrase su vehículo contra una palmera en la carretera LZ-2 a la altura de Playa Honda, en Lanzarote. El único ocupante del coche pudo salir por sus propios medios y fue atendido por los sanitarios, aunque aparentemente se encontraba en buen estado de salud tras el siniestro.

Los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias fueron activados sobre las 12:13 horas tras recibir un aviso del CECOES de que un vehículo había colisionado contra una palmera.

A su llegada, los servicios de emergencias comprobaron que el vehículo estaba fuera de la vía y se había apartado junto al camino de tierra que va paralelo a la LZ-2.

Atención médica

Los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario atendieron al único varón implicado en el siniestro y comprobaron que "aparentemente se encontraba bien", según informa el Consorcio.

Los bomberos actuando en el lugar del siniestro. / Consorcio de Seguridad y Emergencias

Después de la llegada de la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos retiraron dos piedras del camino de tierra, desconectaron la batería del vehículo y dieron por finalizado el servicio.

El siniestro causó una gran retención en la zona y el tráfico tardó un tiempo en reanudarse con normalidad.