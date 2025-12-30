Un hombre empotra su vehículo contra una palmera en Lanzarote
El único ocupante del coche pudo salir por sus propios medios y fue atendido por los servicios sanitarios
Los servicios de emergencias han actuado este martes después de que un conductor empotrase su vehículo contra una palmera en la carretera LZ-2 a la altura de Playa Honda, en Lanzarote. El único ocupante del coche pudo salir por sus propios medios y fue atendido por los sanitarios, aunque aparentemente se encontraba en buen estado de salud tras el siniestro.
Los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias fueron activados sobre las 12:13 horas tras recibir un aviso del CECOES de que un vehículo había colisionado contra una palmera.
A su llegada, los servicios de emergencias comprobaron que el vehículo estaba fuera de la vía y se había apartado junto al camino de tierra que va paralelo a la LZ-2.
Atención médica
Los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario atendieron al único varón implicado en el siniestro y comprobaron que "aparentemente se encontraba bien", según informa el Consorcio.
Después de la llegada de la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos retiraron dos piedras del camino de tierra, desconectaron la batería del vehículo y dieron por finalizado el servicio.
El siniestro causó una gran retención en la zona y el tráfico tardó un tiempo en reanudarse con normalidad.
- Una red de pesca ilegal captura tres tiburones angelotes en Lanzarote
- Un coche arde por completo en Lanzarote y el conductor desaparece
- Amarga Navidad': así luce Lanzarote en el tráiler de la nueva película de Pedro Almodóvar
- Una embarcación abandonada se hunde frente a la costa del sur de Lanzarote
- Arrecife da luz verde a la transformación de la calle Eugenio d'Ors para mejorar la seguridad escolar en La Destila
- Detenida una pareja en Lanzarote por tráfico de drogas tras ocultar las sustancias con imanes bajo el coche
- Un camionero drogado provoca dos accidentes e intenta acceder al perímetro de seguridad del aeropuerto de Lanzarote
- Rescatan a una menor cuya cabeza quedó atrapada en una barandilla en Lanzarote