Juseph despide 2025 en el último atardecer de Playa Blanca

El último atardecer de Playa Blanca es la gran cita festiva de fin de año organizada por el Ayuntamiento de Yaiza, que convoca a jóvenes y familias a disfrutar de un atractivo cartel de música urbana para despedir 2025, un programa que tiene en Juseph su actuación estelar. El artista colombiano asentado en Canarias estará en la Plaza del Carmen compartiendo sus éxitos con el público y compartiendo escenario con Wos Las Palmas, DJ Evando Moreira, Guayota y Ale Ossorio DJ, tarde de música, energía y buenas vibras la de este miércoles 31 de diciembre, de 16:00 a 20:00 horas, en el corazón de Playa Blanca.

Juseph se mueve entre el reguetón, el trap duro, rap y otros ritmos urbanos, un artista versátil que suma éxitos como Muchachito, All in o Cayó la noche. "Con Juseph, en Playa Blanca, caerá la tarde del 31 de diciembre en Playa Blanca, así que invitamos a nuestros vecinos, vecinas y turistas a pasárselo bien en este punto de encuentro con el que despedimos el año en el municipio de Yaiza", apunta el concejal de Festejos, Daniel Medina. Juseph es pura pasión por la música y viene a Playa Blanca dispuesto a darlo todo para que 2025 deje un magnífico sabor de boca.

Fiesta a mediodía en Yaiza

El 31 de diciembre también llega con mucha marcha al pueblo de Yaiza. A las 12 del mediodía se enciende la fiesta en la Plaza de los Remedios, donde actuarán los grupos Vocal Force, Swing del Norte y Nueva Stella, así, el sur de Lanzarote tendrá una tarde de fin de año bastante movida al son de buena música.