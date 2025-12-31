David Monte, nuevo director insular de Presidencia del Cabildo de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote ha reforzado los servicios jurídicos de la corporación con el nombramiento de David Monte López como nuevo director insular del Área de Presidencia.

David Monte López es licenciado en Derecho y letrado ejerciente desde el año 2011.

A lo largo de su trayectoria profesional ha estado adscrito al turno de oficio, así como a la asistencia integral en casos de Violencia de Género (VIOGEN).

Cuenta además con dos másteres, uno en Derecho Deportivo y otro en Práctica Procesal, que avalan su sólida formación jurídica, resalta la corporación en una nota.

En el ámbito de la administración pública ha llevado procedimientos contencioso-administrativos, ejerciendo, entre otros, como abogado del Consorcio del Agua de Lanzarote, lo que le aporta un conocimiento directo del funcionamiento institucional y de la defensa de los intereses públicos.

Renuncia

Este nombramiento se produce tras la renuncia de Luis Alvarado Martínez como director insular de Asuntos Europeos, Agenda 2030 y Promoción Económica, a quien el Cabildo de Lanzarote agradece el trabajo realizado durante el tiempo que ha desempeñado sus funciones.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha destacado que con este nombramiento se refuerzan los servicios jurídicos de la institución insular, "algo fundamental para garantizar la seguridad jurídica, el rigor en la toma de decisiones y la correcta defensa del interés general".

Betancort subrayó además que "la experiencia profesional y la formación especializada de David Monte López suponen un valor añadido para el funcionamiento interno del Cabildo y para seguir avanzando en una gestión responsable, transparente y eficaz".