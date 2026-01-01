Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una persona queda atrapada en un vehículo al salirse de la vía en Lanzarote

El afectado fue trasladado al hospital

Los equipos de emergencia en el lugar del accidente.

Un vehículo se ha salido de la vía en L-40 desde Lz-2 Km 7, en Puerto del Carmen (Tías), quedando una persona atrapada en su interior.

Efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias realizaron la valoración de riesgos y se coordinaron con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para este servicio.

En concreto, se realizó la extracción de la persona a través del maletero del vehículo, con el uso de una herramienta hidráulica de excarcelación.

A continuación, se extrajo al accidentado y se trasladó hasta la ambulancia medicalizada, quedando el personal sanitario a cargo de la asistencia y posterior traslado al hospital.

