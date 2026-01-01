Una persona queda atrapada en un vehículo al salirse de la vía en Lanzarote

Un vehículo se ha salido de la vía en L-40 desde Lz-2 Km 7, en Puerto del Carmen (Tías), quedando una persona atrapada en su interior.

Efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias realizaron la valoración de riesgos y se coordinaron con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para este servicio.

En concreto, se realizó la extracción de la persona a través del maletero del vehículo, con el uso de una herramienta hidráulica de excarcelación.

A continuación, se extrajo al accidentado y se trasladó hasta la ambulancia medicalizada, quedando el personal sanitario a cargo de la asistencia y posterior traslado al hospital.