Una anciana canaria de 92 años encuentra una pareja de okupas en su casa tras pasar la noche con su hija

No fue una inocentada. El pasado 28 de diciembre, la Policía Local de Tías llevó a cabo la detención de una pareja joven acusada de allanamiento de morada en una vivienda ubicada en el Camino Los Lirios. Los detenidos, J.C.C., de 22 años, y Y.A.N., de 20 años, okuparon la casa de una mujer de 92 años mientras ella se encontraba ausente.

Según los informes policiales, la propietaria de la vivienda había decidido pasar la noche en casa de su hija. Al regresar a su hogar, la hija de la mujer se encontró con una escena inquietante: un hombre desconocido estaba dentro de la casa, sentado en el salón y mirando televisión.

Las declaraciones de los detenidos

Al ser alertados, los agentes se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos, donde encontraron al hombre acompañado de una mujer embarazada. Los dos detenidos explicaron que habían ingresado en la vivienda porque no tenían un lugar donde quedarse y no querían pasar la noche en la calle.

Sin embargo, los policías pudieron comprobar fácilmente que se trataba de una casa habitada, ya que había ropa, comida y útiles de higiene personal en el interior, lo que confirmaba que la vivienda pertenecía a una persona mayor. Los agentes indicaron a la pareja que su actitud estaba perjudicando a una mujer nonagenaria, lo que agrava el delito cometido.

Un coche de la Policía Local de Tías. / La Provincia

Resistencia y detención

Aunque los agentes intentaron que la pareja abandonara la vivienda voluntariamente, Y.A.N. accedió a salir, incluso sugiriendo a J.C.C. que hiciera lo mismo. Sin embargo, el hombre se negó rotundamente, lo que llevó a los efectivos policiales a proceder con su detención.

Durante la intervención, se registró la mochila que llevaba J.C.C., encontrando en su interior diversas herramientas como un taladro, tres cilindros de cerraduras, una palanca metálica y otros utensilios que probablemente fueron utilizados para forzar la ventana por la que accedieron a la vivienda.

Cargos y consecuencias legales

La pareja ha sido detenida y puesta a disposición judicial por un presunto delito de allanamiento de morada, un delito que se tipifica como una invasión ilegal del domicilio de otra persona sin su consentimiento. La presencia de las herramientas para forzar la entrada podría implicar, además, cargos relacionados con el intento de robo.