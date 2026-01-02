Apagón este viernes en el norte de Lanzarote y La Graciosa

Una incidencia este viernes, 2 de enero, ha dejado sin suministro eléctrico al norte de Lanzarote y la isla de La Graciosa, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Fuentes del ente han asegurado que desde Los Valles (municipio de Teguise) hasta Ye (Haría) y La Graciosa no tienen luz.

Personal de Endesa trabaja para arreglar la avería y restablecer el servicio.

Mapa de Lanzarote y La Graciosa con las interrupciones de suministro eléctrico este viernes, 2 de enero de 2026 / Endesa

Habrá ampliación.