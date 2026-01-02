Apagón este viernes en el norte de Lanzarote y La Graciosa
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha confirmado que la incidencia eléctrica afecta desde Los Valles hasta Ye, en el norte de la isla, y a La Graciosa
Una incidencia este viernes, 2 de enero, ha dejado sin suministro eléctrico al norte de Lanzarote y la isla de La Graciosa, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.
Fuentes del ente han asegurado que desde Los Valles (municipio de Teguise) hasta Ye (Haría) y La Graciosa no tienen luz.
Personal de Endesa trabaja para arreglar la avería y restablecer el servicio.
Habrá ampliación.
