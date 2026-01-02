Arrecife inaugura un monumento en homenaje a los policías locales fallecidos en acto de servicio

La ciudad de Arrecife cuenta desde el pasado 28 de diciembre con un nuevo espacio de memoria y reconocimiento dedicado a los policías fallecidos en acto de servicio. El Ayuntamiento capitalino ha inaugurado un monumento conmemorativo situado en los jardines exteriores de la Policía Local de Arrecife, una iniciativa que busca rendir tributo permanente a quienes perdieron la vida ejerciendo su labor al servicio de la ciudadanía.

La obra, diseñada y realizada por el escultor lanzaroteño Paco Curbelo, adopta la forma de un obelisco de casi cuatro metros de altura, concebido como un símbolo de respeto, sacrificio y recuerdo colectivo.

Un acto institucional en el Día de la Policía Local

La inauguración oficial tuvo lugar durante la celebración del Día de la Policía Local de Arrecife, una jornada que se ha consolidado en el calendario institucional y que en 2026 alcanzará su vigésima edición. El acto estuvo presidido por el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, quien encabezó el descubrimiento de la placa conmemorativa instalada en la base del monumento.

Monolito en recuerdo de los policías locales de Arrecife fallecidos en acto de servicio / La Provincia

El primer edil estuvo acompañado por el subcomisario jefe de la Policía Local de Arrecife, José Antonio Lasso Tabares, y por el propio escultor. La placa, que permanecía cubierta con la bandera de España hasta el momento de su descubrimiento, recoge un mensaje de recuerdo y gratitud: “Todos damos algo, algunos lo dieron todo. En memoria perenne a todos los compañeros que ya no están y todos los policías caídos en acto de servicio”.

La obra de Paco Curbelo en el paisaje insular

El autor del monumento, Paco Curbelo, es un escultor con una amplia trayectoria en Lanzarote. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran el Monumento a los Pescadores en el Puerto de Naos, junto al muelle original que dio origen a esa zona costera, y la escultura dedicada a los viticultores de Lanzarote en La Florida, dentro del Paraje Protegido de La Geria. En este caso, el encargo municipal se formalizó a comienzos de año con el objetivo de que la obra estuviera lista para esta fecha conmemorativa.

Ofrenda floral y presencia institucional

Tras el descubrimiento de la placa, se celebró una ofrenda floral en la que participaron una escolta y un piquete de honor formados por agentes de la Policía Local. El acto contó con la asistencia de una amplia representación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad presentes en Lanzarote, miembros de la Corporación Municipal de Arrecife, autoridades civiles y militares, así como familiares de policías.

Homenaje a los policias locales de Arrecife fallecidos / La Provincia

Reconocimientos y recuerdo a un agente fallecido

Durante la misma jornada se procedió a la entrega de 29 condecoraciones a agentes de la Policía Local de Arrecife, en reconocimiento a su trayectoria y méritos profesionales. Además, el alcalde tuvo un recuerdo especial para Felipe Martín Betancort, policía local de Arrecife fallecido este año tras una larga enfermedad.

Aunque se encontraba jubilado desde hacía un tiempo, su figura fue destacada por el apoyo constante que recibió de sus compañeros del cuerpo policial, un gesto que pone de relieve la dimensión humana y de compañerismo que caracteriza a este colectivo.