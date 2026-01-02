Emotivo homenaje de la Policía Local de Arrecife a José Miguel Ortega por su jubilación: "Ejemplo de profesionalidad, compañerismo y entrega a la ciudadanía"
El Cuerpo despide al agente tras una larga carrera dedicada al servicio público en un acto que reconoció su vocación y compromiso con los ciudadanos
La Policía Local de Arrecife brindó el domingo 28 de diciembre un sentido homenaje a José Miguel Ortega, agente que culmina su etapa profesional tras una larga trayectoria dedicada al servicio público. El acto, cargado de simbolismo y respeto, sirvió para reconocer una carrera marcada por la vocación, la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía.
El reconocimiento se materializó en un pasillo de reconocimiento protagonizado por compañeros y compañeras que han compartido con José Miguel años de guardias, esfuerzo diario y situaciones exigentes. Más allá del gesto formal, el gesto reflejó el aprecio personal y profesional que se ha ganado a lo largo del tiempo por su forma de trabajar y de relacionarse dentro del cuerpo.
Durante su trayectoria, José Miguel se convirtió en un referente de profesionalidad y compañerismo, valores fundamentales en el desempeño de la labor policial, destaca el cuerpo. Su actitud constante y su respeto hacia la institución dejaron "una huella duradera" tanto en la organización como en la ciudad a la que prestó servicio.
El reconocimiento pone en valor el papel que desempeñan los agentes de la Policía Local en la vida diaria de la capital lanzaroteña. Su labor es clave para garantizar la seguridad, la convivencia y la atención cercana a los vecinos.
Nueva etapa tras una carrera de servicio
Con su jubilación, José Miguel inicia una nueva etapa personal con la tranquilidad del deber cumplido y el respaldo de una institución que reconoce su aportación. El homenaje no solo cierra una etapa profesional, sino que también subraya la importancia de reconocer públicamente el trabajo de quienes dedican su vida al servicio público, fortaleciendo así los valores de respeto y gratitud dentro de las administraciones locales.
La despedida, que se celebró el mismo día en el que la Policía Local de Arrecife celebró su día con la entrega de condecoraciones a 29 agentes, se convirtió, en definitiva, en un agradecimiento colectivo a una trayectoria desarrollada con honor y entrega.
