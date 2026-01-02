Fe y diplomacia desde Lanzarote

El abogado Alfonso Licata, presidente del Comité de las Islas Canarias de la Sociedad Dante Alighieri, ha recibido dos importantes distinciones, una concedida por la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén (OESSG) y otra por la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Desde la sociedad que promociona la cultura italiana en Canarias y que ha organizado hasta tres ediciones de la Semana de la Cultura de Italia en Lanzarote, se expresa su más profunda satisfacción por estos reconocimientos a su presidente, que también desempeña el cargo de corresponsal consular de Italia en la isla de Lanzarote.

El primer reconocimiento al abogado italiano afincado en la isla de Lanzarote se desarrolló en una solemne ceremonia en Roma. El pasado 12 de diciembre de 2025, en el marco incomparable de la basílica de San Juan de Letrán en Roma, Alfonso Licata fue investido con el grado de Caballero de Gran Cruz de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén (OESSG).

Este reconocimiento, que representa el grado más alto que concede la Orden, fue conferido por el Gran Magisterio bajo la presidencia de Su Eminencia el Cardenal Fernando Filoni, Gran Maestre de la Orden.

Alfonso Licata, a la derecha, con su reconocimiento. / LP/DLP

Academia de la Diplomacia

La segunda distinción fue su nombramiento en la Academia de la Diplomacia en Madrid. Este prestigioso hito se suma al reciente nombramiento de Alfonso Licata como Académico Correspondiente de la Academia de la Diplomacia del Reino de España.

La ceremonia oficial de ingreso tuvo lugar en Madrid, presidida por el excelentísimo señor doctor Santiago Velo de Antelo y Antelo, consolidando el papel del abogado. Licata como figura de enlace entre las instituciones diplomáticas y culturales de España e Italia.

La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén (OESSG) es una de las instituciones de caballería más antiguas y prestigiosas del mundo, bajo la protección directa de la Santa Sede. Su misión principal es el sostenimiento de las obras e instituciones de la Iglesia Católica en Tierra Santa.

La concesión de la Gran Cruz premia los méritos excepcionales y el compromiso humanitario y espiritual del condecorado con esta distinción y reconocimiento.

La Academia de la Diplomacia del Reino de España, con sede en Madrid, esta institución de referencia está integrada por embajadores, diplomáticos y expertos en relaciones internacionales. Su objetivo es el estudio y la promoción de la diplomacia pública, la historia y las relaciones internacionales, fomentando el entendimiento entre naciones.

Homenaje a una trayectoria

El Comité de la Sociedad Dante Alighieri – Islas Canarias ha manifestado su satisfacción por el otorgamiento de este doble reconocimiento a su presidente.

En un comunicado público, la sociedad cultura expresa: «Estas distinciones no solo honran la trayectoria profesional y humana del abogado Alfonso Licata, sino que otorgan un gran prestigio a la comunidad italiana en las Islas Canarias. Representan un justo reconocimiento a su incesante labor de diplomacia cultural y a su compromiso con los valores universales que unen a Italia y España».