Así fue la noche inesperada que vivieron decenas de pasajeros entre Barcelona y Lanzarote

Lo que debía ser un trayecto de poco más de dos horas terminó convirtiéndose en una larga espera marcada por la incertidumbre. El vuelo de la compañía Vueling que partió la tarde del 1 de enero desde Barcelona rumbo a Lanzarote no pudo cumplir su destino. El viento, fuerte y persistente, impidió que el avión tocara tierra en la isla conejera.

Ya desde la cabina de pilotaje se había advertido que las condiciones meteorológicas no eran favorables. Las primeras señales de la borrasca Francis empezaban a hacerse sentir con intensidad en Lanzarote, donde las autoridades mantenían activada la prealerta por viento, lluvia y tormentas. Ante este panorama, el comandante decidió desviar el vuelo hacia Fuerteventura, por motivos de seguridad.

Dos intentos frustrados para aterrizar

Según relataron varios pasajeros, el piloto intentó regresar a Lanzarote en dos ocasiones sobre las 20:30 horas, pero ambas maniobras de aproximación resultaron fallidas. El viento del sur y suroeste, de intensidad moderada a fuerte, complicaba cualquier intento de aterrizaje seguro.

Tras la segunda tentativa fallida, el avión no pudo más que regresar al aeropuerto de Fuerteventura. Allí, los pasajeros tuvieron que pasar la noche, sin un plan inmediato para completar el trayecto hasta Lanzarote. Muchos de ellos se refugiaron en las instalaciones del aeropuerto majorero, aguardando noticias sobre la reanudación del viaje.Mientras tanto, algunos decidieron no esperar más y optaron por la vía marítima.

La borrasca Francis complica las conexiones en Canarias

La situación vivida en este vuelo no fue un caso aislado. Se prevé viento fuerte, lluvias intensas y tormentas eléctricas que están alterando rutas marítimas y conexiones aéreas. En Lanzarote, los servicios de emergencia mantienen activa la vigilancia ante el empeoramiento previsto del tiempo durante el fin de semana.

Desde AEMET se ha advertido que las rachas de viento del suroeste podrían superar los 70 kilómetros por hora en zonas expuestas, dificultando aún más las operaciones aéreas.