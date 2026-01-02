Así fue la noche inesperada que vivieron decenas de pasajeros entre Barcelona y Lanzarote
Dos intentos fallidos, desvío por viento y horas de incertidumbre en el aeropuerto de Fuerteventura
Lo que debía ser un trayecto de poco más de dos horas terminó convirtiéndose en una larga espera marcada por la incertidumbre. El vuelo de la compañía Vueling que partió la tarde del 1 de enero desde Barcelona rumbo a Lanzarote no pudo cumplir su destino. El viento, fuerte y persistente, impidió que el avión tocara tierra en la isla conejera.
Ya desde la cabina de pilotaje se había advertido que las condiciones meteorológicas no eran favorables. Las primeras señales de la borrasca Francis empezaban a hacerse sentir con intensidad en Lanzarote, donde las autoridades mantenían activada la prealerta por viento, lluvia y tormentas. Ante este panorama, el comandante decidió desviar el vuelo hacia Fuerteventura, por motivos de seguridad.
Dos intentos frustrados para aterrizar
Según relataron varios pasajeros, el piloto intentó regresar a Lanzarote en dos ocasiones sobre las 20:30 horas, pero ambas maniobras de aproximación resultaron fallidas. El viento del sur y suroeste, de intensidad moderada a fuerte, complicaba cualquier intento de aterrizaje seguro.
Tras la segunda tentativa fallida, el avión no pudo más que regresar al aeropuerto de Fuerteventura. Allí, los pasajeros tuvieron que pasar la noche, sin un plan inmediato para completar el trayecto hasta Lanzarote. Muchos de ellos se refugiaron en las instalaciones del aeropuerto majorero, aguardando noticias sobre la reanudación del viaje.Mientras tanto, algunos decidieron no esperar más y optaron por la vía marítima.
La borrasca Francis complica las conexiones en Canarias
La situación vivida en este vuelo no fue un caso aislado. Se prevé viento fuerte, lluvias intensas y tormentas eléctricas que están alterando rutas marítimas y conexiones aéreas. En Lanzarote, los servicios de emergencia mantienen activa la vigilancia ante el empeoramiento previsto del tiempo durante el fin de semana.
Desde AEMET se ha advertido que las rachas de viento del suroeste podrían superar los 70 kilómetros por hora en zonas expuestas, dificultando aún más las operaciones aéreas.
- Una red de pesca ilegal captura tres tiburones angelotes en Lanzarote
- Una persona queda atrapada en un vehículo al salirse de la vía en Lanzarote
- Una embarcación abandonada se hunde frente a la costa del sur de Lanzarote
- Arrecife da luz verde a la transformación de la calle Eugenio d'Ors para mejorar la seguridad escolar en La Destila
- Detenida una pareja en Lanzarote por tráfico de drogas tras ocultar las sustancias con imanes bajo el coche
- Un joven resulta herido grave tras chocar con su vehículo contra una farola en Arrecife
- Amarga Navidad': así luce Lanzarote en el tráiler de la nueva película de Pedro Almodóvar
- Arrecife alcanza un máximo histórico en número de empresas activas y consolida su papel económico en Lanzarote