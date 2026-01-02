Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla CanariasUD Las PalmasPrimer bebé del añoNueva especie endémica en CanariasYacimiento del Tagoror del GallegoLas Palmas da la bienvenida al 2026
instagramlinkedin

Así fue la noche inesperada que vivieron decenas de pasajeros entre Barcelona y Lanzarote por la borrasca Francis

Dos intentos fallidos, desvío por viento y horas de incertidumbre en el aeropuerto de Fuerteventura

Vueling

Vueling / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Lo que debía ser un trayecto de poco más de dos horas terminó convirtiéndose en una larga espera marcada por la incertidumbre. El vuelo de la compañía Vueling que partió la tarde del 1 de enero desde Barcelona rumbo a Lanzarote no pudo cumplir su destino. El viento, fuerte y persistente, impidió que el avión tocara tierra en la isla conejera.

Ya desde la cabina de pilotaje se había advertido que las condiciones meteorológicas no eran favorables. Las primeras señales de la borrasca Francis empezaban a hacerse sentir con intensidad en Lanzarote, donde las autoridades mantenían activada la prealerta por viento, lluvia y tormentas. Ante este panorama, el comandante decidió desviar el vuelo hacia Fuerteventura, por motivos de seguridad.

Dos intentos frustrados para aterrizar

Según relataron varios pasajeros, el piloto intentó regresar a Lanzarote en dos ocasiones sobre las 20:30 horas, pero ambas maniobras de aproximación resultaron fallidas. El viento del sur y suroeste, de intensidad moderada a fuerte, complicaba cualquier intento de aterrizaje seguro.

Tras la segunda tentativa fallida, el avión no pudo más que regresar al aeropuerto de Fuerteventura. Allí, los pasajeros tuvieron que pasar la noche, sin un plan inmediato para completar el trayecto hasta Lanzarote. Muchos de ellos se refugiaron en las instalaciones del aeropuerto majorero, aguardando noticias sobre la reanudación del viaje.Mientras tanto, algunos decidieron no esperar más y optaron por la vía marítima.

La borrasca Francis complica las conexiones en Canarias

La situación vivida en este vuelo no fue un caso aislado. Se prevé viento fuerte, lluvias intensas y tormentas eléctricas que están alterando rutas marítimas y conexiones aéreas. En Lanzarote, los servicios de emergencia mantienen activa la vigilancia ante el empeoramiento previsto del tiempo durante el fin de semana.

Noticias relacionadas y más

Desde AEMET se ha advertido que las rachas de viento del suroeste podrían superar los 70 kilómetros por hora en zonas expuestas, dificultando aún más las operaciones aéreas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una red de pesca ilegal captura tres tiburones angelotes en Lanzarote
  2. Así fue la noche inesperada que vivieron decenas de pasajeros entre Barcelona y Lanzarote
  3. Una persona queda atrapada en un vehículo al salirse de la vía en Lanzarote
  4. Una embarcación abandonada se hunde frente a la costa del sur de Lanzarote
  5. Arrecife da luz verde a la transformación de la calle Eugenio d'Ors para mejorar la seguridad escolar en La Destila
  6. Detenida una pareja en Lanzarote por tráfico de drogas tras ocultar las sustancias con imanes bajo el coche
  7. Un joven resulta herido grave tras chocar con su vehículo contra una farola en Arrecife
  8. Una anciana canaria de 92 años encuentra una pareja de okupas en su casa tras pasar la noche con su hija

Apagón este viernes en el norte de Lanzarote y La Graciosa

Apagón este viernes en el norte de Lanzarote y La Graciosa

Las consecuencias del paso de la borrasca Francis por Canarias: vuelos cancelados, carreteras cortadas, lluvias y nieve

Las consecuencias del paso de la borrasca Francis por Canarias: vuelos cancelados, carreteras cortadas, lluvias y nieve

Así fue la noche inesperada que vivieron decenas de pasajeros entre Barcelona y Lanzarote por la borrasca Francis

Así fue la noche inesperada que vivieron decenas de pasajeros entre Barcelona y Lanzarote por la borrasca Francis

Borraca Francis: Canarias rebaja la alerta por lluvias a prealerta pero la mantiene por viento y mala mar

Borraca Francis: Canarias rebaja la alerta por lluvias a prealerta pero la mantiene por viento y mala mar

Operación 'Jijipapa': nueve detenidos en Lanzarote y Gran Canaria por estafar a aseguradoras internacionales desde una clínica privada

Operación 'Jijipapa': nueve detenidos en Lanzarote y Gran Canaria por estafar a aseguradoras internacionales desde una clínica privada

Una anciana canaria de 92 años encuentra una pareja de okupas en su casa tras pasar la noche con su hija

Una anciana canaria de 92 años encuentra una pareja de okupas en su casa tras pasar la noche con su hija

Fe y diplomacia desde Lanzarote

Fe y diplomacia desde Lanzarote

Muere Óscar Torres Perdomo, maestro y exconcejal de Arrecife por el PSOE

Muere Óscar Torres Perdomo, maestro y exconcejal de Arrecife por el PSOE
Tracking Pixel Contents