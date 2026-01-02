Nueve trabajadores de una clínica de Costa Teguise, en libertad provisional tras ser investigados por una presunta estafa internacional
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Arrecife deja en libertad a los detenidos en la operación JIPIJAPA, acusados de estafa continuada y falsedad documental tras una investigación iniciada por la Guardia Civil en 2024
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Arrecife, en funciones de guardia, ha decretado la libertad provisional para los nueve detenidos en el marco de la operación JIPIJAPA, desarrollada por la Guardia Civil de Costa Teguise. Los implicados, trabajadores de una clínica privada de esta localidad turística de Lanzarote, están siendo investigados por su presunta implicación en un entramado de estafas a compañías de seguros, así como por delitos de falsedad documental.
Los detenidos fueron arrestados el pasado 17 de diciembre, ocho de ellos en Lanzarote y uno en el sur de Gran Canaria. Tras pasar a disposición judicial, el juzgado decretó su libertad, quedando todos ellos como investigados por delitos de estafa continuada y falsedad documental, aunque inicialmente se les atribuían también blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Investigación iniciada en febrero de 2024
La investigación comenzó el 19 de febrero de 2024 a raíz de una denuncia presentada en el Puesto Principal de la Guardia Civil en Costa Teguise, que alertaba sobre presuntas irregularidades sanitarias en una conocida clínica privada. A partir de esa denuncia, los agentes iniciaron una compleja investigación que incluyó registros judiciales en la clínica y en una empresa vinculada con sede en Madrid.
Durante estos registros, autorizados por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Arrecife, se incautó abundante documentación y numerosos dispositivos electrónicos. El análisis de este material permitió a los investigadores identificar un supuesto entramado de fraudes a aseguradoras de viaje, tanto nacionales como internacionales.
Según ha informado la Guardia Civil, el grupo operaba a través de una estructura jerarquizada, con un reparto específico de funciones entre sus integrantes. Esta organización interna y su elaborado modus operandi dificultaron durante meses su detección.
Además, se investiga una pieza separada relacionada con un posible delito de homicidio imprudente, por la muerte de un turista extranjero que podría estar vinculada a esta trama. Este aspecto del caso sigue bajo instrucción judicial.
Las diligencias se integraron formalmente en la denominada operación JIPIJAPA a partir de septiembre de 2024. Esta operación está siendo liderada por la Guardia Civil de Costa Teguise, con el apoyo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas. En el proceso también han participado unidades policiales nacionales e internacionales, así como diversas aseguradoras europeas, norteamericanas y sudamericanas.
