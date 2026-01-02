Operación 'Jijipapa': nueve detenidos en Lanzarote y Gran Canaria por estafar a aseguradoras internacionales desde una clínica privada

El pasado 17 de diciembre de 2025, la Guardia Civil culminó con éxito la operación JIPIJAPA, un operativo que ha permitido desmantelar una organización criminal dedicada a estafar aseguradoras internacionales. La red operaba desde una clínica privada ubicada en Costa Teguise, en Lanzarote, y sus miembros fueron detenidos tras meses de investigación.

Durante la operación, fueron arrestadas un total de nueve personas, de las cuales ocho se encontraban en Lanzarote y una más en el sur de Gran Canaria. Los detenidos están acusados de varios delitos, incluyendo estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las investigaciones apuntan a que los miembros de la organización utilizaban la clínica como fachada para llevar a cabo sus actividades fraudulentas.

La investigación: de una denuncia a la desarticulación de la red

La operación comenzó en febrero de 2024, cuando una denuncia presentada en el Puesto Principal de Costa Teguise alertó sobre posibles irregularidades sanitarias en la clínica privada. Este aviso inicial dio pie a una serie de diligencias investigativas por parte de la Guardia Civil, que, con el tiempo, comenzaron a arrojar indicios de delitos mucho más graves.

A lo largo de varios meses, los investigadores recolectaron pruebas suficientes que motivaron la solicitud de una orden judicial para proceder a registros en las instalaciones de la clínica y en una empresa vinculada a la misma, ubicada en Madrid. Los registros fueron ejecutados con el apoyo de la unidad EDITE de la UOTPJ de la Guardia Civil en Las Palmas, lo que permitió la incautación de gran cantidad de documentación y dispositivos electrónicos.

El fraude a aseguradoras internacionales

Una vez analizados los materiales incautados, los agentes descubrieron que la organización criminal había estafado a múltiples aseguradoras internacionales, tanto nacionales como extranjeras. La operación estaba estructurada de forma jerárquica, con roles claramente definidos entre los integrantes del grupo, lo que dificultaba su detección.

Los fraudes se llevaban a cabo mediante un complejo modus operandi que implicaba la creación de documentación falsa y la simulación de lesiones y enfermedades para que los asegurados pudieran obtener indemnizaciones de las compañías de seguros.

Posible vinculación con la muerte de un turista

Además de los delitos relacionados con las estafas, la investigación también ha abierto una línea sobre un posible caso de homicidio imprudente. La Guardia Civil está investigando la relación de algunos de los detenidos con la muerte de un turista extranjero, lo que podría implicar la responsabilidad de la clínica en este trágico suceso.

Colaboración nacional e internacional

La magnitud de la operación requirió la colaboración de varias unidades policiales tanto a nivel nacional como internacional. Durante el desarrollo de la investigación, se estableció contacto con aseguradoras de Europa, Norteamérica y Sudamérica, muchas de las cuales se personaron en la causa como perjudicadas, al conocer que sus fondos habían sido malversados por la red. Esta cooperación internacional ha sido clave para identificar y detener a todos los integrantes de la organización.

El futuro judicial

Las diligencias del caso han sido enviadas al Juzgado de Guardia de Arrecife, donde se continuará con el procedimiento judicial. Mientras tanto, la Guardia Civil sigue trabajando en el análisis de la documentación incautada y en la identificación de más posibles víctimas de esta red criminal.