Óscar Torres Perdomo, divulgador cultural

Recurrir a modo de referencia a Óscar Torres Perdomo ha sido un maestro preocupado e innovador, generoso documentalista y divulgador de contenidos culturales, etnográficos e históricos de la isla de Lanzarote y La Graciosa.

No es tarea fácil despedirse de un amigo con quien has compartido entrañables momentos: etapa de formación en la Escuela de Formación de Magisterio en Las Palmas; compañero de profesión. Y, además, de compartir aficiones por la cultura, la etnografía y el patrimonio de la historia menuda de esta isla.

Conocí a Óscar en la etapa de Magisterio en Las Palmas, edificio actual de Humanidades de la ULGC. Óscar tenía la habilidad de aunar a los estudiantes procedentes de Lanzarote, de la vuelta Arriba, la vuelta Abajo y a los del Puerto, para buscar encuentros en Las Palmas. El objetivo era seguir el calendario de fútbol de la Unión Deportiva Lanzarote en sus visitas a Gran Canaria. Coger una guagua de Utinsa, un Salcai y tirar para Gáldar, Firgas, Arucas, Telde o Las Palmas y luego departir con los jugadores y con Román Cabrera, el entrenador del equipo.

Nunca se me olvidará lo ocurrido en el estadio de Arucas, en uno de estos partidos.

Transmitía el locutor Andrés Fuentes desde la banda del campo de fútbol para la audiencia de Lanzarote y toda la “Peña” detrás. En un descuido del “Fallo”, toma el micrófono Óscar y sigue narrando las incidencias del partido entre los aplausos de los incrédulos colegas. Apoteósico también será un encuentro en el estadio del Hornillo en Telde y la tarde del Pepe Gonçalves de Escaleritas en que debutaba el juvenil Pepe Torres (su primo) en el primer equipo. Por cierto, Pepe salió unos minutos, corrió por la banda y se perdió entre la polvacera que levantó en la zona del córner.

En la etapa profesional de Óscar, coincidimos en el CEIP Capellanía del Yagabo, primer centro de la isla en impartir enseñanzas experimentales, previas a la Reforma Educativa (LOGSE). Óscar fue uno de los primeros profesores en trabajar con las nuevas tecnologías en la escuela (NN.TT.) y dar cursos de formación en el CEP para maestros con aquellos Pentium y disqueteras extraíbles.

En los últimos veinte años trabajó con mucho esfuerzo, cariño y de forma altruista en rescatar todos los pregones de cada lugar donde se atesoran retazos de historia y vivencias que delatan la forma de vida de los pueblos. Recopiló cartelería de carnaval, de fiestas del lugar y otros. En los comienzos del presente siglo, con la ayuda del inseparable Jesús Perdomo Ramírez y otros colaboradores, unifican sus trabajos de investigación y recuperan con bastante amplitud los horizontes de contenidos y crean las “Plataformas Digitales-Web”. Comienzan por “Historiademaguez” y luego incorporan todos los municipios y La Graciosa. Posteriormente, se añade la web sobre la historia del Carnaval en Arrecife.

De toda esta encomiable labor va surgiendo una etapa de merecidos reconocimientos. La primera sería el reconocimiento de “Memorialista” a Óscar Torres Perdomo y a su colega Jesús Perdomo Ramírez por “su fecundo trabajo de investigación y difusión sobre temas históricos y etnográficos de varios municipios”. A este reconocimiento le seguirían los Premios Haría 2021, que también recayeron en el tándem de Óscar Torres y Jesús Perdomo “por su quehacer en el municipio y la sociedad conejera”. Finalmente, la Parranda Marinera de Los Buches de Arrecife le nombra cronista oficial de la Parranda Marinera y, al poco tiempo, nominan una pequeña plazoleta en su honor, junto a la Sede de Los Buches en Argana.

Óscar se nos ha ido. Condolencias para Carmelina, para Óscar, Orlando y familia. Afortunadamente, tenemos la fortuna de poder disfrutar del valioso legado que nos deja. Ahora, las respectivas instituciones públicas habrán de preservar, custodiar, actualizar y divulgar los contenidos depositados en estos repositorios de información de interés cultural, etnográfico e histórico.