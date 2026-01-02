Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los transportistas destacan su valor para el turismo de Lanzarote

Esther Cabrera Quintero es reelegida presidenta de Astratur La asociación cambia sus estatutos e intensifica su diálogo con las instituciones

Nueva junta directiva de Astratur Lanzarote.

Nueva junta directiva de Astratur Lanzarote.

P. L. D.

Arrecife

La Asociación de Transporte Turístico de Lanzarote (Astratur), integrada en la Federación Turística de Lanzarote (FTL), reeligió el martes a Esther Cabrera Quintero, en representación de Lanzarote BUS, como presidenta de la Asociación. Con Cabrera Quintero, integran la nueva junta directiva María Luisa Mateo (Ultramar Express - TUI Transport), que asume la vicepresidencia; Milagros Recari (en representación de Guaguas Jocaba), como secretaria; y José Juan Bonilla (Guaguas Guatiza), al frente de la tesorería. Completan el órgano de gobierno tres vocalías que recaen en Natalio Cruz (Lanzarote Limusinas), Jesús Navarro (Paz Bus) y Alejandro Rodríguez (Famara Bus).

Asimismo, se aprobó la modificación de sus estatutos, con el objetivo de adaptarlos a la realidad actual del sector y reforzar el papel representativo de la asociación.

En el transcurso de la sesión se realizó un balance de la actividad desarrollada por Astratur a lo largo del último año. En este sentido, se informó a los asociados sobre los principales temas abordados por la entidad y las reuniones mantenidas con diferentes administraciones públicas, organismos e instituciones vinculadas al ámbito turístico y del transporte, en un contexto marcado por la evolución del marco normativo y los cambios que está experimentando el sector.

Uno de los puntos centrales del orden del día fue la aprobación de la modificación de los estatutos de la Asociación, una actualización considerada necesaria para adecuar el funcionamiento interno de Astratur a las demandas del sector, mejorar la eficacia en la toma de decisiones y fortalecer los mecanismos de representación y participación de los asociados. Durante la asamblea se destacó el papel del transporte turístico como un elemento esencial de la experiencia del visitante y como un servicio estratégico dentro de la cadena de valor del turismo insular.

La presidenta reelegida agradeció la confianza depositada por los asociados y subrayó el compromiso de la nueva junta directiva de continuar trabajando en defensa del sector. “Afrontamos esta nueva etapa con la responsabilidad de seguir representando al transporte turístico de Lanzarote, reforzando el diálogo con las instituciones y adaptándonos a los cambios que vive el sector, siempre con el objetivo de ofrecer un buen servicio y alineado con el modelo turístico de la isla”, señaló Esther Cabrera.

Desde Astratur se valora de forma muy positiva la participación e implicación de sus asociados, subrayando la importancia de la unidad del sector para afrontar con solvencia los desafíos presentes y futuros del transporte turístico en la isla de Lanzarote.

TEMAS

