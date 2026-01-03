Las cabalgatas de los Reyes Magos 2026 llevan la ilusión a Lanzarote y La Graciosa: todos los horarios y recorridos municipio a municipio
Sus Majestades de Oriente llegarán a ambas islas con desembarcos y cabalgatas en Arrecife, San Bartolomé, Tías, Yaiza, Tinajo, Teguise, Caleta del Sebo y Haría
La llegada de los Reyes Magos de Oriente vuelve a convertirse en uno de los momentos más esperados del calendario festivo navideños en Lanzarote y La Graciosa. El próximo 5 de enero, ambas islas vivirán una intensa jornada marcada por cabalgatas, desembarcos reales, visitas a los barrios y actividades pensadas para el público infantil y familiar.
Cada municipio ha diseñado su propio programa, adaptado a sus espacios y tradiciones, con recorridos que atraviesan calles principales, plazas y zonas costeras. La combinación de actos diurnos y nocturnos permitirá que vecinos y visitantes puedan participar en varios eventos a lo largo del día, manteniendo viva una celebración profundamente arraigada en la cultura canaria.
A continuación, se detallan todos los horarios y recorridos, organizados por municipios.
Arrecife: llegada por mar, Casa de los Reyes y gran cabalgata urbana
La capital lanzaroteña vuelve a situar el mar como escenario protagonista de la llegada de Sus Majestades. El lunes 5 de enero a las 10:30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar arribarán a Marina Lanzarote a bordo de una embarcación, una imagen que cada año congrega a cientos de personas en el entorno portuario.
Este acto simboliza el inicio de una jornada especialmente intensa en Arrecife y refuerza el vínculo histórico de la ciudad con el mar. La organización recomienda acudir con antelación para disfrutar del recibimiento en condiciones de seguridad y comodidad.
La Casa de los Reyes Magos
Como antesala a la gran noche, Arrecife abrió días atrás la Casa de los Reyes Magos, ubicada en el antiguo mercadillo de la Calle Real, junto al Belén Municipal. Este espacio permite que los más pequeños entreguen personalmente sus cartas reales.
La instalación permanecerá abierta hasta el 4 de enero, en horario de 17:00 a 21:00 horas.
Visitas a los barrios
Los pajes reales recorrerán distintos barrios de la ciudad:
- Sábado 3 de enero, 11:00 horas: Valterra y Los Alonso
- Domingo 4 de enero, 11:00 horas: Titerroy
Cabalgata del 5 de enero
La cabalgata oficial tendrá lugar el 5 de enero a las 18:00 horas, con salida desde la rotonda de Puerto Naos y final en el Parque José Ramírez Cerdá. Tras el desfile, el público podrá disfrutar de la actuación musical de Malpeis en el Parque Islas Canarias, cerrando la jornada con un ambiente festivo y familiar.
San Bartolomé: recorrido por los pagos y doble cabalgata
El municipio de San Bartolomé apuesta por un formato descentralizado que permite a los Reyes Magos visitar varios núcleos poblacionales antes de la gran noche.
Domingo 4 de enero
Sus Majestades recorrerán distintos pagos:
- 17:00 h – El Islote
- 18:00 h – Montaña Blanca
- 19:00 h – Güime
Lunes 5 de enero
La jornada principal contará con dos desfiles:
- 17:00 h – Cabalgata en Playa Honda
- 19:30 h – Cabalgata en el casco de San Bartolomé con inicio en la Avenida Alcalde Antonio Cabrera Barrero, a la altura del IES San Bartolomé. Recorrido por la misma avenida hasta la calle Rubicón, continuación hasta la calle San Simón y final en la Plaza León y Castillo, junto al Ayuntamiento de San Bartolomé.
Tías: desembarco en La Tiñosa y desfile vespertino
El municipio de Tías celebrará el Día de Reyes con actos repartidos entre la mañana y la tarde del 5 de enero.
Actos matinales
A las 11:30 horas, los Reyes Magos harán su primera aparición en el muelle de La Tiñosa, con posterior recogida de cartas en la Plaza del Varadero. Desde allí, iniciarán un recorrido por la calle Teide hasta la calle Los Afrechos.
Cabalgata de la tarde
La recepción final y cabalgata comenzará a las 18:00 horas, con salida desde la rotonda de la intersección de la calle Pérez Galdós con la Avenida Central Alcalde Florencio Suárez. El desfile continuará por la avenida principal y la calle Libertad, finalizando en el campo de fútbol Francisco Bermúdez Hernández “Pancho”, donde se llevará a cabo la entrega de cartas.
Yaiza: camellos, juegos infantiles y recorrido por los pueblos
El municipio de Yaiza presenta uno de los programas más amplios del sur de la isla, combinando visitas matinales, cabalgatas tradicionales y actividades de ocio.
Recorrido matinal por los pueblos
Desde primera hora, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán distintas localidades:
- 9:20 horas: La Geria
- 10:10 horas: Puerto Calero
- 10:35 horas: Playa Quemada
- 11:00 horas: Uga
- 11:15 horas: Las Casitas
- 11:30 horas: Femés
- 11:45 horas: Maciot
- 12:05 horas: Las Breñas
- 12:15 horas: La Hoya
- 12:35 horas: El Golfo
- 13:00 horas: La Degollada
Cabalgata en Yaiza
A las 17:00 horas, la cabalgata con camellos saldrá desde la antigua galería del pueblo, recorrerá la calle principal y finalizará en la Plaza de la Alameda. Desde las 15:30 horas, habrá colchonetas y actividades infantiles en la plaza.
Cabalgata en Playa Blanca
El desfile comenzará a las 19:30 horas, con salida desde la rotonda de la Estación de Guaguas, continuando por la calle Jaime Quesada y la Avenida Papagayo hasta la Plaza del Carmen, donde también habrá animación musical.
Tinajo: cabalgata y espectáculo teatral
En Tinajo, la cabalgata tendrá lugar a las 17:30 horas del 5 de enero por la avenida principal del pueblo. El desfile contará con personajes fantásticos y sorpresas para el público infantil.
Tras la cabalgata, el Salón Social de Tinajo acogerá el musical teatral 'Krampus', ampliando la oferta cultural de la jornada.
Teguise: musical y cabalgata en La Villa
Los Reyes Magos de Oriente recorrerán las distintas localidades del municipio de Teguise antes de la gran cabalgata por el casco histórico de La Villa el 5 de enero a las 19.30 horas.
Previamente, a las 18.00 horas, musical juvenil 'La aventura del ritmo, el tesoro de Guanapay', en la carpa municipal de La Villa.
La Graciosa: cabalgata en Caleta del Sebo
La octava isla también celebrará la llegada de los Reyes Magos. El 5 de enero a las 18:30 horas, tendrá lugar la cabalgata en Caleta del Sebo, con salida desde el puerto de La Graciosa.
Tras el desfile, se ofrecerá una merienda popular en el Centro Sociocultural Inocencia Páez. A las 20.00 horas, entrega de detalles del concurso de postales navideñas Siete en la octava, en el mismo lugar.
Haría: tradición, desembarco y recorrido por el casco histórico
El municipio de Haría vivirá una jornada especialmente simbólica, combinando actos tradicionales y novedades organizativas.
Desembarco en Arrieta
El desembarco real se celebrará a las 15:30 horas en el muelle de Arrieta. Tras ello, los Reyes visitarán varios centros socioculturales del municipio, incluida la residencia de mayores, reforzando el carácter intergeneracional de la celebración.
Cabalgata en el casco histórico
A partir de las 19:00 horas, la cabalgata recorrerá el casco de Haría. El desfile partirá desde la Ermita de San Juan, continuará por la calle Encarnación Rodríguez, pasará por la tradicional Casa de Herodes y finalizará en la plaza municipal, donde se realizará la entrega de la llave mágica y el reparto de regalos.
Una celebración arraigada en la identidad insular
Las cabalgatas de Reyes Magos continúan siendo uno de los eventos más multitudinarios y emotivos del calendario festivo en Lanzarote y La Graciosa. Más allá del espectáculo, representan un espacio de encuentro, convivencia y transmisión de tradiciones entre generaciones.
Desde las llegadas por mar hasta los recorridos rurales y urbanos, cada municipio aporta su propio sello a una celebración compartida que, año tras año, sigue despertando ilusión en niños y adultos por igual.
