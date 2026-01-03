La sabiduría de las yerbas de Lanzarote

Los autores presentaron el segundo volumen en el Cabildo de Lanzarote, que fue un homenaje póstumo a una de sus escritoras, Raquel Niz Torres (1969-2020), investigadora etnográfica y etnobotánica, cuya labor se centró en documentar la sabiduría popular, la cultura del trabajo tradicional y el patrimonio inmaterial de la Isla, especialmente el conocimiento sobre plantas, agricultura, gastronomía y usos cotidianos.

En su intervención, Marta Peña destacó la base oral que contiene la investigación y las aportaciones del libro, gracias a las conversaciones con cientos de personas de avanzada edad de quienes es el protagonismo y el mérito. «Conscientes de la importancia de contar lo que les contaron, los mayores nos transmitieron toda esa información, para que seamos nosotras ahora quienes nos encarguemos de difundir una sabiduría que puede ser muy útil para el futuro. Porque puede parecer un tema romántico, pero en realidad se trata de algo muy práctico», apuntó. Según añadió, entre los dos tomos suman 1.200 páginas de datos sobre 213 especies, recogidos con afán divulgador durante más de 15 años en textos que mantienen la oralidad y las expresiones coloquiales con que fueron compartidos. También se incluyen fotos, detalles de los usos de cada planta, los nombres científicos y tradicionales y comparativas con especies del sur de la Península, el norte de África y el resto de las Islas, entre otras cuestiones.

El consejero de la Reserva de la Biosfera, Samuel Martín, que ha patrocinado la edición de la obra, puso en valor la cultura vegetal «como una herencia colectiva que debe seguir muy presente, como aliada de las vidas humanas». Además anunció su intención de promover la reedición del primer volumen, que salió a la venta en 2009 y que se encuentra agotado.

La consejera del Servicio de Publicaciones, Ascensión Toledo, enfatizó la voluntad del departamento de colaborar con el resto de áreas del Cabildo, con el fin de que trabajos de interés insular, como es el caso, vean la luz y sean accesibles al público lector e investigador: Usos culturales de las yerbas en los campos de Lanzarote es sin duda un libro de referencia y una herramienta de preservación de nuestra identidad colectiva, dijo.