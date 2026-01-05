El Colegio de Veterinarios de Las Palmas advierte sobre la inviabilidad de garantizar urgencias 24 horas en Lanzarote y Fuerteventura

El Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas ha emitido una alerta sobre la situación que enfrentan las clínicas veterinarias de Lanzarote y Fuerteventura. Según la institución, no es viable mantener los servicios de urgencias las 24 horas del día en ambas islas debido a la falta de recursos humanos, logísticos y económicos.

Esta problemática, aseguran desde el Colegio, no es fruto de una falta de compromiso de los profesionales, sino de una situación estructural que exige una atención urgente por parte de las administraciones públicas.

Falta de recursos humanos y económicos

Las clínicas veterinarias en Lanzarote y Fuerteventura, en su mayoría, operan con equipos pequeños, muchos de ellos unipersonales. Los veterinarios que trabajan en estas islas ya enfrentan largas jornadas laborales y una alta carga asistencial, lo que aumenta el riesgo de agotamiento y estrés. La falta de personal suficiente para cubrir las urgencias las 24 horas del día, especialmente en horarios nocturnos y festivos, pone en riesgo no solo la salud de los profesionales, sino también la calidad del servicio que se ofrece a los animales.

Las entidades animalistas piden más protección para las mascotas / Agencias

Los costos asociados con mantener una clínica abierta, sin recibir el volumen necesario de urgencias, también suponen una carga económica considerable. Además, las clínicas deben afrontar gastos fijos elevados, aunque no se materialicen emergencias veterinarias durante las guardias.

La crisis de vivienda, un obstáculo para atraer nuevos profesionales

Uno de los problemas adicionales que complican la situación es la crisis de vivienda que afecta a Lanzarote y Fuerteventura. El alto costo de los alquileres dificulta que nuevos veterinarios se desplacen a estas islas y se establezcan de manera permanente.

Desde el Colegio destacan que sin una oferta de vivienda asequible, no será posible atraer a nuevos profesionales para cubrir la creciente demanda de servicios veterinarios.

Dificultades para mantener las urgencias

El Colegio de Veterinarios de Las Palmas ha dejado claro que no promoverá soluciones que obliguen a los profesionales a trabajar en condiciones de pérdidas económicas o que pongan en peligro la viabilidad de las clínicas. En su declaración, se recalca que, aunque las urgencias veterinarias son fundamentales, estas no deben sostenerse a costa del sacrificio personal y económico de los veterinarios.

En palabras de la institución, un modelo sostenible, equitativo y respetuoso con los profesionales es esencial para garantizar un servicio de urgencias de calidad y eficaz. Solo con una visión a largo plazo que contemple los recursos y el bienestar de los trabajadores se podrá asegurar que los servicios veterinarios continúen funcionando de manera adecuada en las islas.