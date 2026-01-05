La juventud de Teguise deslumbra con el musical 'La aventura del ritmo, el tesoro de Guanapay'
Más de 1.400 personas disfrutaron del espectáculo en la carpa de la Villa de Teguise, un evento impulsado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias
El municipio de Teguise celebró el pasado domingo el éxito del espectáculo musical La aventura del ritmo, el tesoro de Guanapay, que sorprendió al público con su calidad artística. El evento, que tuvo lugar en la carpa municipal, contó con dos sesiones consecutivas, a las 17:30 y a las 19:30 horas, con entradas agotadas semanas antes de su celebración.
Un total de más de 1.400 personas acudieron a ver la propuesta protagonizada y realizada por los jóvenes de la localidad, quienes combinaron música en directo, interpretación y una cuidada puesta en escena.
Un proyecto juvenil que se consolida como referente navideño
La producción, que ya se ha consolidado como una de las principales citas dentro del programa navideño de Teguise, contó con la participación de más de 60 jóvenes provenientes no solo de Teguise, sino también de otros municipios de Lanzarote y la isla de La Graciosa.
El evento está impulsado de forma anual por el Ayuntamiento de Teguise, a través del Área de Juventud, y por el Gobierno de Canarias, mediante la Dirección General de Juventud.
Incorporación de nuevas disciplinas artísticas
En esta edición, el espectáculo incorporó nuevas propuestas artísticas que enriquecieron aún más la producción. La Banda Municipal de Teguise, conocida como Teguiband, participó en el musical, aportando su música en directo, mientras que la Escuela de Patinaje Fayna sumó un toque de acrobacia y destreza sobre ruedas.
Estos elementos adicionales no solo aumentaron la complejidad del espectáculo, sino que también brindaron al público una experiencia visual, musical y escénica de gran calidad.
Implicación y talento juvenil
La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, destacó la creatividad y dedicación de los jóvenes participantes, señalando que el espectáculo es una clara muestra del talento y el compromiso de la juventud del municipio. Duque también subrayó que este evento ha pasado a ser una de las principales tradiciones dentro del calendario cultural de la Navidad de Teguise. "Cada año, los jóvenes se superan, lo que hace que este proyecto sea un referente cultural para todos los vecinos", añadió la alcaldesa.
Por su parte, el director general de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales, resaltó la importancia de seguir apoyando proyectos como este, que fomentan la participación activa de los jóvenes, el trabajo en equipo y el desarrollo artístico. Morales también destacó cómo este tipo de iniciativas son fundamentales para el crecimiento personal y colectivo de los jóvenes de la isla.
Última sesión y la llegada de los Reyes Magos
El espectáculo musical continuará con una última función hoy a las 18:00 horas, justo antes del inicio de la tradicional Cabalgata de Reyes, que partirá a las 19:30 horas desde la calle Puerto y Villa de Garachico. La cabalgata recorrerá el casco histórico de Teguise y finalizará en la plaza de los Leones, en una jornada llena de celebraciones para todos los públicos.
- Así fue la noche inesperada que vivieron decenas de pasajeros entre Barcelona y Lanzarote por la borrasca Francis
- Una red de pesca ilegal captura tres tiburones angelotes en Lanzarote
- Una anciana canaria de 92 años encuentra una pareja de okupas en su casa tras pasar la noche con su hija
- Operación 'Jijipapa': nueve detenidos en Lanzarote y Gran Canaria por estafar a aseguradoras internacionales desde una clínica privada
- Una persona queda atrapada en un vehículo al salirse de la vía en Lanzarote
- Nueve trabajadores de una clínica de Costa Teguise, en libertad provisional tras ser investigados por una presunta estafa internacional
- Las cabalgatas de los Reyes Magos 2026 llevan la ilusión a Lanzarote y La Graciosa: todos los horarios y recorridos municipio a municipio
- Un apagón deja sin luz este viernes el norte de Lanzarote y La Graciosa