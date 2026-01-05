La juventud de Teguise deslumbra con el musical 'La aventura del ritmo, el tesoro de Guanapay'

El municipio de Teguise celebró el pasado domingo el éxito del espectáculo musical La aventura del ritmo, el tesoro de Guanapay, que sorprendió al público con su calidad artística. El evento, que tuvo lugar en la carpa municipal, contó con dos sesiones consecutivas, a las 17:30 y a las 19:30 horas, con entradas agotadas semanas antes de su celebración.

Un total de más de 1.400 personas acudieron a ver la propuesta protagonizada y realizada por los jóvenes de la localidad, quienes combinaron música en directo, interpretación y una cuidada puesta en escena.

Un proyecto juvenil que se consolida como referente navideño

La producción, que ya se ha consolidado como una de las principales citas dentro del programa navideño de Teguise, contó con la participación de más de 60 jóvenes provenientes no solo de Teguise, sino también de otros municipios de Lanzarote y la isla de La Graciosa.

El evento está impulsado de forma anual por el Ayuntamiento de Teguise, a través del Área de Juventud, y por el Gobierno de Canarias, mediante la Dirección General de Juventud.

Olivia Duque, Daniel Morales y Andoni Machín, en la carpa de Teguise / La Provincia

Incorporación de nuevas disciplinas artísticas

En esta edición, el espectáculo incorporó nuevas propuestas artísticas que enriquecieron aún más la producción. La Banda Municipal de Teguise, conocida como Teguiband, participó en el musical, aportando su música en directo, mientras que la Escuela de Patinaje Fayna sumó un toque de acrobacia y destreza sobre ruedas.

Estos elementos adicionales no solo aumentaron la complejidad del espectáculo, sino que también brindaron al público una experiencia visual, musical y escénica de gran calidad.

Implicación y talento juvenil

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, destacó la creatividad y dedicación de los jóvenes participantes, señalando que el espectáculo es una clara muestra del talento y el compromiso de la juventud del municipio. Duque también subrayó que este evento ha pasado a ser una de las principales tradiciones dentro del calendario cultural de la Navidad de Teguise. "Cada año, los jóvenes se superan, lo que hace que este proyecto sea un referente cultural para todos los vecinos", añadió la alcaldesa.

Por su parte, el director general de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales, resaltó la importancia de seguir apoyando proyectos como este, que fomentan la participación activa de los jóvenes, el trabajo en equipo y el desarrollo artístico. Morales también destacó cómo este tipo de iniciativas son fundamentales para el crecimiento personal y colectivo de los jóvenes de la isla.

Última sesión y la llegada de los Reyes Magos

El espectáculo musical continuará con una última función hoy a las 18:00 horas, justo antes del inicio de la tradicional Cabalgata de Reyes, que partirá a las 19:30 horas desde la calle Puerto y Villa de Garachico. La cabalgata recorrerá el casco histórico de Teguise y finalizará en la plaza de los Leones, en una jornada llena de celebraciones para todos los públicos.