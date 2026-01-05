Los Reyes Magos llegan a Arrecife y ya tienen la llave mágica que abrirá todos los hogares

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han llegado en la mañana de este lunes a Arrecife para comenzar su tradicional recorrido por la ciudad. La entrega simbólica de la llave mágica que abre las puertas de los hogares de la capital tuvo lugar en el Hospital Insular, en un acto que marcó el inicio oficial de su visita a la isla.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, junto al teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, fueron los encargados de hacer entrega de la llave a los Reyes Magos. El gesto, realizado frente a Melchor, Gaspar y Baltasar, fue precedido por un momento muy especial en el que los mayores del Hospital Insular portaron el cofre con la llave hasta el lugar de la ceremonia.

Este emotivo acto no solo sirvió para dar la bienvenida a los Reyes, sino también para simbolizar la alegría y la ilusión que estos traen consigo. Una vez entregada la llave, los Reyes Magos comenzaron su recorrido por los diferentes barrios de Arrecife.

Los Reyes Magos de Oriente se disponen a visitar los barrios de Arrecife. / La Provincia

Recorrido por la ciudad: un día lleno de ilusión

Durante la mañana, Melchor, Gaspar y Baltasar realizaron un recorrido por diversos barrios de Arrecife. Desde Valterra hasta Las Salinas, pasando por Altavista, Maneje, Argana Alta y Baja, los Reyes Magos viajaron en coches descapotables acompañados por sus pajes, saludando a los vecinos y vecinas que se agolpaban en las calles para verlos.

Este recorrido, que duró aproximadamente cuatro horas, fue un momento de alegría para todos los habitantes de la ciudad. Los Reyes Magos también se acercaron al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, llevando sonrisas a los pacientes y a los trabajadores del centro hospitalario.

Entrega de llaves de Arrecife a los Reyes Magos de Oriente. / La Provincia

La Gran Cabalgata de Reyes: el punto culminante de la jornada

Tras la visita matutina, los Reyes Magos descansaron antes de subirse a sus camellos para participar en la esperada Gran Cabalgata de Reyes, que partirá a las 18:00 horas desde la rotonda de Puerto Naos. La cabalgata recorrerá las principales calles de la ciudad y será uno de los momentos más esperados por los vecinos de Arrecife, especialmente los más pequeños, quienes esperan con ansias la llegada de los regalos y la magia de la noche de Reyes.

Un evento lleno de tradición y esperanza

El alcalde Yonathan de León y el teniente de alcalde Echedey Eugenio expresaron su satisfacción por recibir a los Reyes Magos en la ciudad y destacaron la importancia de este evento para fomentar la ilusión entre grandes y pequeños. Ambos hicieron un llamamiento a los vecinos para que se unieran a la celebración de la Gran Cabalgata de Reyes, que se ha convertido en una de las citas más queridas de las fiestas navideñas en Arrecife.