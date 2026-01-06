Arrecife celebra una Cabalgata de Reyes 2026 inclusiva y llena de magia para todos

Arrecife vivió el pasado lunes una de sus noches más esperadas del año con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, un evento que, año tras año, consigue unir a miles de personas para celebrar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Este 2026, la festividad se destacó no solo por la espectacularidad de las carrozas y la participación popular, sino también por su enfoque inclusivo, garantizando que todos los ciudadanos pudieran disfrutar de la magia de esta noche especial.

Un desfile lleno de color, música y emociones

La Cabalgata comenzó a las 18:00 horas desde la rotonda de Puerto Naos, recorriendo varias calles del centro de la capital hasta llegar a la altura de la Sociedad Democracia. El desfile estuvo formado por siete carrozas de gran tamaño, cada una con un diseño único y pensado para captar la atención de todos los públicos, especialmente el más joven. Entre las carrozas destacaron varias alegorías, como La Navidad llega a tu ciudad, El Reino de la Fantasía o Los Vientos de los Alisios Navideños, que transformaron las calles de Arrecife en un verdadero escenario de fantasía.

Así fue la Cabalgata de Reyes en Arrecife 2026 / La Provincia

Acompañando a los Reyes Magos, un total de más de 500 figurantes hicieron del desfile un espectáculo dinámico. Artistas, malabaristas, personajes infantiles y murgas formaron parte de un evento lleno de color y emoción. Las carrozas, acompañadas de música festiva, hicieron que los niños y niñas, y no tan niños, pudieran disfrutar de un ambiente de ilusión y magia.

Un evento inclusivo para todos

Este año, la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, bajo la dirección de Echedey Eugenio, apostó decididamente por hacer de la Cabalgata un evento accesible para todas las personas. Se habilitaron zonas específicas para personas con movilidad reducida a lo largo del recorrido, además de un espacio sin ruidos en el tramo inicial, pensado para aquellos que pudieran verse afectados por el bullicio. También se reservó un área especial para los usuarios del Hospital Insular, permitiendo que las personas mayores pudieran disfrutar del evento en condiciones de comodidad y seguridad.

“Queríamos que nadie se quedara sin vivir esta noche mágica”, afirmó Echedey Eugenio. “Por eso hemos cuidado cada detalle, desde el diseño de las carrozas hasta la creación de espacios inclusivos, asegurándonos de que todos pudieran disfrutar de la celebración sin dificultades.”

La magia de los Reyes Magos llega a Arrecife

La jornada de Reyes comenzó por la mañana con un recorrido especial de Sus Majestades los Reyes Magos por varios barrios de Arrecife a bordo de coches descapotables. Además, en un gesto simbólico, los Reyes recibieron la llave de la ciudad, un acto que representa su entrada en todos los hogares arrecifeños, trayendo consigo la ilusión y la esperanza de los regalos.

A pesar de la lluvia que apareció por la tarde, la imagen de los Reyes Magos llegando a la Cabalgata sobre sus camellos fue una de las más emotivas de la noche, transportando a grandes y pequeños a la tradición más pura de la Navidad.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el propio Echedey Eugenio, estuvieron presentes en la cabalgata, recorriendo las calles junto a los ciudadanos y compartiendo la emoción de un evento que marca el fin de las celebraciones navideñas en la ciudad.