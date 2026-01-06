Alerta en Lanzarote por las llamas del incendio en el cuarto de pila de una vivienda
El fuego, que se declaró en la azotea de una casa en Tinajo, fue extinguido por los bomberos con agua a chorro y pulverizada, evitando la propagación y sin lamentar heridos
Un incendio declarado este lunes en una vivienda del municipio de Tinajo, en el oeste de Lanzarote, fue controlado y extinguido gracias a la rápida intervención de los vecinos y servicios de emergencia, según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. El suceso no dejó personas heridas y los daños quedaron limitados a la zona afectada por el fuego.
El aviso se recibió a las 13:55 horas, alertando de un incendio en un inmueble situado en la calle Seña Lorenza. De inmediato, se activó un dispositivo de intervención con la movilización de varios recursos operativos desde el consorcio.
Durante el desplazamiento al lugar, los equipos de emergencia fueron informados de que el fuego se encontraba localizado en un cuarto de pila ubicado en la azotea de la vivienda. En esos primeros momentos, vecinos del entorno intentaban sofocar las llamas, mientras se apreciaba una importante acumulación de humo.
Actuación coordinada
Una vez en el lugar del incidente, los efectivos comprobaron la presencia de llamas visibles y abundante humo, por lo que iniciaron de inmediato las labores de extinción. Para ello, utilizaron agua a chorro y agua pulverizada, una técnica habitual para controlar el fuego y evitar su propagación a otras dependencias del inmueble.
A lo largo de la intervención se incorporaron refuerzos procedentes del Parque Central, con la participación de nuevas dotaciones y vehículos de apoyo, lo que permitió acelerar el control total del incendio. Tras sofocar las llamas, los bomberos realizaron tareas de remoción y enfriamiento, asegurándose de que no quedaran focos activos que pudieran reavivar el fuego.
Servicio finalizado sin daños personales
Una vez completadas estas labores de comprobación, el Consorcio dio por finalizado el servicio, confirmando que el incendio había quedado completamente extinguido. No se registraron daños personales, un aspecto destacado por los servicios de emergencia, que subrayan la importancia de una actuación rápida y coordinada ante este tipo de sucesos.
