Marina Lanzarote, salida de la RORC Trasantlantic Race hasta Antigua

Desde hoy al 11 de enero de 2026, Lanzarote y las Islas Canarias se consolidan como destino de referencia mundial para el offshore racing de alto nivel con la próxima edición de la Royal Ocean Racing Club (RORC) Transatlantic Race, que partirá desde Marina Lanzarote rumbo a Antigua, en Las Antillas.

Este evento icónico reunirá a una flota internacional de élite en una travesía de 3.000 millas náuticas, considerada una de las regatas más exigentes y prestigiosas del calendario mundial.

La salida desde Marina Lanzarote no es casualidad: las condiciones de viento, la posición geográfica estratégica y la infraestructura portuaria hacen de Lanzarote un punto ideal para preparar y ser punto de salida para cruces atlánticos. La presencia de equipos como los trimaranes MOD70 Argo y Zoulou, que ya han establecido su base en Lanzarote durante semanas para su preparación, ejemplifica el valor que el destino aporta a las campañas más audaces de la vela oceánica.

Estos barcos de última generación, capaces de mantener velocidades superiores a 35 nudos, no solo elevan el prestigio deportivo del evento, sino que dinamizan la economía local, generando actividad durante semanas de preparación y ajustes técnicos previos a la salida, apuntan desde Marina.

Además de los gigantes multicasco, la regata contará con una destacada participación en IRC, con monocascos de alto rendimiento que reflejan la competitividad y sofisticación de la regata como laboratorio de innovación en navegación oceánica.

La RORC Transatlantic Race proyecta la imagen de Lanzarote y las Islas Canarias como destino idóneo para eventos náuticos internacionales y como base natural para rutas oceánicas hacia el Caribe. La participación de veintidós barcos con presencia de competidores de más de una veintena de países y la cobertura mediática global garantizan un impacto promocional de alcance mundial.

Para Lanzarote, la RORC Transatlantic Race refuerza su capacidad como hub para la vela oceánica profesional, consolidando décadas de experiencia en la celebración y apoyo a cruces transatlánticos. La isla, con su clima estable, vientos alisios predominantes y puertos equipados, se erige como una puerta natural al océano abierto, fortaleciendo su reputación en el circuito náutico internacional.

Como cada año, la organización pondrá a disposición una embarcación para ver la salida de la RORC Transatlantic Race desde el agua, con el pago de un ticket simbólico que se destinará al Observatorio de Basura Marina (OBAM).

La RORC Transatlantic Race está organizada por el Royal Ocean Racing Club, el International Maxi Association y el Yacht Club de France en asociación con Calero Marinas para la salida desde Lanzarote. Cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, Cabildo de Lanzarote, Lanzarote Sport Destination, Deportes Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife, Deportes Arrecife y Turismo Arrecife y la empresa Cicar.