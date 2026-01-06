‘Tormenta’ de siete toneladas de caramelos en Arrecife

La ilusión de los niños y también de algún que otro adulto fue más fuerte que la meteorología y logró convertir en multitudinaria la a Cabalgata de Reyes de Arrecife, que partió anoche desde Puerto Naos a partir de las 18.00 horas y finalizó horas después cerca de la Sociedad Democracia tras repartir siete toneladas de caramelos. A su término, el público disfrutó de la actuaciónde Malpéis, que puso el broche festivo a una tarde noche pensada para toda la familia.

Sin embargo, los tres Magos de Oriente fueron invitados por la mañana por las autoridades de la capital lanzaroteña. Así, el alcalde, de Arrecife, Yonathan de León, y el teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, les entregaron la llave mágica que abrirá esta noche la puerta de todos los hogares de Arrecife, en um acto celebrado en el Hospital Insular, donde los mayores del centro protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la jornada al portar el cofre con la llave hasta las autoridades municipales. Una vez ante Melchor, Gaspar y Baltasar, el alcalde y el teniente de alcalde abrieron el cofre y entregaron la llave mágica a Sus Majestades, dando así inicio oficial a su visita a la capital.

El recorrido de las siete carrozas y los 500 figurantes volvió a contar con zonas especialmente habilitadas para personas con movilidad reducida (PMR) y una zona sin ruidos, a las que se suma como novedad un espacio específico para las personas mayores usuarias del Hospital Insular, reforzando el carácter inclusivo y accesible del evento. La zona PMR se ubicó frente a la Escuela de Pesca, en la acera izquierda en sentido hacia el Gran Hotel, permitiendo una visibilidad óptima y un acceso cómodo para personas con movilidad reducida. La zona sin ruidos se situará en el tramo inicial del recorrido, comprendido desde la Cofradía de Pescadores hasta las inmediaciones de la Escuela de Pesca. A partir de ese punto, el desfile recobró el sonido hasta su finalización a la altura de la Sociedad Democracia.

Carrozas, fantasía e ilusión

La siete carrozas contaron con cuidados diseños. Una de ella fue La Navidad llega a tu ciudad, inspirada en un Rancho de Pascua, con personas cantando villancicos, decoración navideña y una puesta en escena tradicional y cercana.

Las otras seis carrozas fueron Mavka, Guardiana del Bosque, basada en la película infantil, con una carroza de doble alegoría que representa la lucha por la protección de la naturaleza, incorporando personajes caracterizados, vegetación viva y una escenografía muy visual. El Reino de la Fantasía, carroza inclusiva en la que participan diferentes asociaciones del municipio. Los Vientos del Alisios Navideños, una carroza de gran formato que recrea el cielo, los vientos alisios y elementos voladores como cometas y globos terráqueos, integrados en una estética navideña. Sueños del Atlántico en Navidad, una alegoría marina con fondo oceánico, corales y fauna del Atlántico como tortugas, cangrejos y peces, adaptados a un lenguaje infantil y con detalles navideños.

El Reino Champiñón llega a la Navidad, inspirada en el universo de Mario. La séptima será la tradicional carroza de Hiperdino. A este desfile de carrozas se sumaron los Reyes Magos, acompañados por sus pajes reales y los tradicionales camellos, completando una comitiva llena de color, música y fantasía.