Yaiza y Playa Blanca se desatan en las cabalgatas de Reyes Magos

La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar volvió a convertirse en uno de los acontecimientos más esperados del calendario festivo en el sur de Lanzarote. Las localidades de Yaiza y Playa Blanca se llenaron de público el pasado 5 de enero para acompañar a los Reyes Magos de Oriente en dos cabalgatas que destacaron por su elevada participación, el ambiente familiar y la diversidad de personas congregadas, entre residentes y visitantes de distintas nacionalidades.

La tarde comenzó en Yaiza y se prolongó hasta bien entrada la noche en Playa Blanca, confirmando una vez más el arraigo de esta tradición navideña, que consigue reunir a generaciones enteras en torno a la ilusión compartida.

Un inicio temprano y adaptado a las familias en Yaiza

La cabalgata de Yaiza arrancó al atardecer, con un recorrido breve y ágil, pensado especialmente para facilitar la asistencia de familias con niños y niñas de corta edad. Ni siquiera algunas gotas de lluvia lograron deslucir el ambiente ni dispersar al público, que aguardó con entusiasmo el paso de la comitiva real.

El desfile partió desde la antigua galería del pueblo, recorrió la calle central de Yaiza y llegó hasta la iglesia de Los Remedios, para finalizar en la Plaza de la Alameda, uno de los puntos neurálgicos del municipio. Allí tuvo lugar uno de los momentos más simbólicos de la jornada: la entrega de las llaves del municipio a los Reyes Magos, a cargo del alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y del concejal de Festejos, Daniel Medina.

Animación, música y personajes infantiles

Durante el recorrido, Melchor, Gaspar y Baltasar avanzaron a lomo de camello, acompañados por un séquito de animación que incluyó princesas y personajes infantiles ampliamente reconocidos por el público más joven, como Mickey y Minnie Mouse o el Pato Donald. La música también tuvo un papel protagonista gracias a la participación de batucadas locales como Timanafeiros, Yaiseros y Ritmos del Sur, que aportaron ritmo y color al desfile.

En la Plaza de la Alameda, el ballet Dance Pop, dirigido por Ruymán Medina, ofreció una actuación que combinó coreografía y dinamismo, tanto en el escenario como durante el propio recorrido de la cabalgata.

Encuentro cercano con los Reyes Magos

Uno de los momentos más esperados por los más pequeños fue el encuentro directo con los Reyes Magos, que atendieron pacientemente a niños, niñas y familias. Hubo tiempo para fotografías, sonrisas y la entrega de conos de golosinas, en un ambiente marcado por la cercanía y la ilusión.

Esta misma fórmula se repitió horas más tarde en Playa Blanca, concretamente en la Plaza del Carmen, donde Dance Pop volvió a actuar y los Reyes Magos mantuvieron un contacto prolongado con el público.

Playa Blanca, escenario de una gran asistencia

Si la cabalgata de Yaiza destacó por su carácter familiar, el recorrido de Playa Blanca sorprendió por su afluencia masiva, comparable a las grandes citas del Carnaval. Cientos de personas ocuparon las aceras de la calle Jaime Quesada, la Avenida Papagayo y el entorno de la Plaza del Carmen para no perder detalle del desfile.

La llegada de la comitiva real fue recibida con una ovación sonora, y las muestras de alegría se mantuvieron durante cerca de dos horas, el tiempo que duró el encuentro entre Melchor, Gaspar y Baltasar y las familias asistentes.

Actividades previas y organización municipal

Tanto en Yaiza como en Playa Blanca, las plazas principales acogieron actividades previas a las cabalgatas, como colchonetas y juegos infantiles, pensadas para amenizar la espera y canalizar la expectación de los más pequeños antes de la llegada de los Reyes.

Desde el Ayuntamiento de Yaiza se valoró positivamente el desarrollo de la jornada y se agradeció la participación ciudadana, así como el trabajo del personal municipal, colectivos locales y grupos de mayores. También se reconoció la labor de la Policía Local de Yaiza, Protección Civil Yaiza, los cuerpos de emergencia y los servicios de limpieza, cuyo trabajo r