Arrecife afronta 2026 con nuevas viviendas, inversiones sanitarias y un ambicioso plan de obras públicas

El año 2026 arranca en Arrecife con una agenda cargada de actuaciones públicas estratégicas que afectarán de forma directa a la vivienda, la sanidad, la movilidad y la mejora del espacio urbano. Así lo ha expuesto el alcalde de la capital lanzaroteña, Yonathan de León, en un balance difundido este miércoles, 7 de enero, a través de sus redes sociales, donde repasó los principales logros alcanzados durante 2025 y avanzó los proyectos que comenzarán o se consolidarán a lo largo del nuevo ejercicio.

Las previsiones municipales sitúan a 2026 como un año altamente inversor, con iniciativas impulsadas tanto por el Ayuntamiento como por otras administraciones, entre ellas el Gobierno de Canarias. Viviendas sociales, nuevas infraestructuras sanitarias, carreteras, asfaltados y renovación de calles forman parte de un paquete de medidas que el grupo de gobierno (PP-CC) considera prioritario para seguir transformando la ciudad.

Vivienda social: Maneje como eje de los nuevos proyectos

Uno de los anuncios más relevantes tiene que ver con la entrega de las primeras 201 viviendas sociales en el barrio de Maneje, cuyas obras se encuentran en su fase final y cuya adjudicación está prevista a lo largo de 2026 por parte del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). Estas promociones se han levantado sobre parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Arrecife y buscan dar respuesta a la demanda de vivienda protegida en la capital.

A estas viviendas se sumará un nuevo proyecto promovido por Visocan (Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias), dependiente del Gobierno autonómico, que ya ha licitado la construcción de otras 200 viviendas sociales en el mismo barrio. El plan contempla tres edificios que incluirán garajes y trasteros, reforzando la oferta residencial pública en Arrecife.

Desde el consistorio se valora especialmente que estos proyectos sean fruto de la colaboración interadministrativa, una línea de trabajo que, según el alcalde, está permitiendo desbloquear iniciativas que llevaban años pendientes.

Refuerzo de la asistencia sanitaria en la capital

El ámbito sanitario es otro de los pilares destacados para los próximos años. El alcalde ha confirmado que el Gobierno de Canarias sacó a licitación el pasado 24 de diciembre un proyecto para la construcción de un nuevo edificio anexo al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, destinado a ampliar las consultas externas.

La actuación, con una inversión cercana a 1,5 millones de euros, permitirá incrementar la capacidad asistencial del principal centro hospitalario de Lanzarote. Aunque la puesta en servicio está prevista para 2027, el inicio del proceso administrativo durante 2026 se considera un avance clave para mejorar la atención a la población residente.

Más de 10 millones para obras municipales en barrios y calles

Yonathan de León ha subrayado que 2026 será un año especialmente activo en materia de obra pública municipal. El Ayuntamiento de Arrecife prevé destinar unos 10 millones de euros en inversiones directas, centradas principalmente en la mejora del viario urbano y la transformación de espacios públicos.

Entre las actuaciones previstas figura un nuevo plan de reasfaltado que alcanzará a los barrios de Valterra, Maneje y Argana Alta, continuando la línea de trabajo iniciada en ejercicios anteriores. A ello se suma la culminación de las obras de transformación del barrio de Tinasoria y la futura licitación para la modernización de la calle Pérez Galdós, una de las vías relevantes del entramado urbano capitalino.

Estas actuaciones se complementarán con las inversiones recogidas en los Presupuestos Generales de Canarias para la LZ-III, la carretera de circunvalación de Arrecife, una infraestructura clave para la movilidad insular y la descongestión del tráfico urbano.

Balance de 2025: empleo, equipamientos y espacio público

En su repaso al año que acaba de concluir, el alcalde destacó que 2025 ha sido un ejercicio de importantes avances para la ciudad. Entre los logros más visibles mencionó la ejecución del mayor plan de asfaltado de la historia del Ayuntamiento, la renovación de áreas de juegos infantiles, una mayor inversión en instalaciones deportivas y la reapertura del Pabellón de Argana, que llevaba trece años cerrado.

El grupo de gobierno también pone en valor otros proyectos relevantes como la puesta en marcha de la residencia de mayores de Altavista y la renovación de la plaza de Las Palmas, un espacio que, tras años sin avances, se ha convertido en uno de los puntos centrales de la actividad social y cultural, especialmente durante las fiestas navideñas.

Desde el punto de vista económico, Arrecife cerró 2025 con la creación de cerca de 3.000 nuevos empleos y consolidó su posición como motor comercial y empresarial de Lanzarote, con alrededor de 2.000 empresas activas.

Transporte urbano, zonas verdes y planificación futura

Mirando al corto plazo, el alcalde avanzó que durante el primer trimestre de 2026 entrarán en servicio nuevas guaguas municipales, a las que se sumarán más adelante las unidades licitadas en otoño del año pasado. El objetivo es ofrecer un mejor transporte urbano, con nuevas líneas, mayor frecuencia y menos tiempo de espera en las paradas.

Además, con la entrada en vigor del nuevo Plan Supletorio, se prevé la puesta en marcha del Centro de Salud de Argana, así como la creación de nuevos espacios verdes y parques infantiles en barrios como Maneje, La Vega, Valterra o El Cable.

En este ámbito, Arrecife participará en un plan piloto de renaturalización urbana, impulsado junto a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que permitirá aumentar el número de árboles y zonas verdes en la ciudad a partir de 2026.

Con este conjunto de proyectos, Arrecife se prepara para un año decisivo en su transformación urbana y social, con actuaciones que buscan mejorar la calidad de vida y reforzar los servicios públicos esenciales para su población.