Arrecife logra un máximo histórico en número de empresas activas

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, confirma que el Ayuntamiento sureño trasladó este 5 de enero tanto a la Demarcación de Costas de Canarias como a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, dependientes de los gobiernos de España y de Canarias, respectivamente, la primera fase del proyecto municipal de modernización de la Avenida Marítima de Playa Blanca, solicitando a ambos organismos la emisión de sendos informes favorables, con el propósito de licitar y ejecutar las obras presupuestadas en 2,2 millones de euros.

La primera fase del proyecto comprende el trazado entre el hotel Embajador, a la altura de la tienda Fund Grube, y el Paseo de la Sal, exactamente en el punto que separa los hoteles Playa Dorada y Barceló, aunque el Ayuntamiento tiene proyectadas nuevas fases que extienden la intervención con imagen única hasta las proximidades del renovado puerto de Playa Blanca. La inversión global supera los 5 millones de euros.

Con respecto a esta primera fase, Óscar Noda detalla que «el objetivo es renovar todo el pavimento peatonal y alumbrado público, mejorar muros de piedra, barandillas y red de servicios públicos, construir una plaza de actuaciones para seguir potenciando la cultura y actividades lúdicas, en el área donde actualmente están ubicadas las máquinas biosaludables, y crear dos miradores con zonas de sombra, entre otras acciones».

El concejal de Obras Públicas de Yaiza, Ángel Lago, explica que «el proyecto prevé además la sustitución de la red de saneamiento, así que también remitimos toda la información al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote y al Consorcio del Agua de Lanzarote, entidades públicas a las que igualmente solicitamos su visto bueno». Una de las novedades del proyecto, es la instalación de pavimento de hormigón de alta resistencia con tratamiento fotocatalítico, que no solo reduce el impacto medioambiental, sino que facilita la limpieza, eliminación de contaminantes y reducción de olores en entornos urbanos.

La renovación integral de la Avenida Marítima de Playa Blanca ofrecerá una mejora notable en la calidad de vida de los residentes y en la experiencia de los visitantes, potenciará la economía local, facilitará eventos culturales y recreativos y convertirá el paseo en un espacio más inclusivo y sostenible, en sintonía con la calidad del primer núcleo turístico de Lanzarote.

Cabe recordar, que el alcalde de Yaiza mantuvo un encuentro el pasado mes de noviembre con el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Manuel Acosta, donde Óscar Noda ya avanzó el alcance del proyecto y los pasos a seguir para llevar a buen puerto su ejecución, entendiendo, como siempre ha defendido el alcalde, que es imprescindible y necesaria la colaboración interadministrativa y las relaciones cordiales y respetuosas entre instituciones.