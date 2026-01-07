El Cabildo de Lanzarote activa la línea 4H de guagua para mejorar el acceso entre Arrecife y el Hospital Molina Orosa

El Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha una nueva línea de transporte público, identificada como 4H, que refuerza la conexión directa entre distintos puntos estratégicos de Arrecife y el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, el principal centro hospitalario de la isla. La iniciativa busca facilitar los desplazamientos diarios de pacientes, acompañantes y profesionales sanitarios, al tiempo que fomenta el uso de la guagua frente al vehículo privado.

La medida se impulsa desde el Área de Transportes y Movilidad del Cabildo y está operada por la empresa concesionaria Arrecife Bus, S.L., dentro del marco del servicio interurbano de viajeros.

Un refuerzo clave para la movilidad sanitaria en Lanzarote

La creación de la línea 4H responde a una demanda histórica de la ciudadanía, especialmente de quienes residen en municipios alejados de la capital. Hasta ahora, llegar al hospital implicaba en muchos casos transbordos complejos o el uso del coche particular. Con esta nueva conexión, el Cabildo pretende reducir las barreras territoriales y garantizar un acceso más equitativo a la atención sanitaria.

Desde la corporación insular se destaca que el hospital es el único centro de referencia para la población lanzaroteña y soporta una elevada presión asistencial. Por este motivo, adaptar el transporte público a las necesidades reales del sistema sanitario se considera una actuación prioritaria.

Transbordo en el servicio

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subraya que esta nueva línea supone un paso adelante en la mejora de los servicios públicos esenciales. Según ha señalado, el objetivo es ofrecer un acceso más cómodo, seguro y eficiente a un recurso básico utilizado a diario por miles de personas.

En la misma línea, el consejero de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, explica que la 4H se ha diseñado como una línea de conexión y transbordo, pensada para enlazar de forma eficaz las rutas interurbanas procedentes del norte y del sur de la isla con el Hospital General. De este modo, se optimizan los tiempos de viaje y se incrementa la comodidad para los usuarios.

Datos asistenciales que justifican la nueva línea

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa atiende a una población adscrita de más de 152.900 tarjetas sanitarias, una cifra que refleja la dimensión del servicio que presta. Cada año se registran más de 207.000 consultas externas y alrededor de 70.000 atenciones en urgencias, lo que evidencia la intensa actividad del centro y la necesidad de un sistema de transporte público adaptado a este volumen de usuarios.

Horarios, frecuencia e itinerario de la línea 4H

La línea 4H está operativa desde el 2 de enero y funciona de lunes a viernes, excepto festivos. La frecuencia de paso es de 25 minutos, con un primer servicio a las 07:30 horas y la última salida a las 21:25 horas.

El recorrido parte del Intercambiador de Guaguas de Arrecife, continúa por la zona de los Juzgados, la Estación de Guaguas de Arrecife y la Biblioteca Pública, hasta llegar al Hospital General. Posteriormente, la guagua regresa al intercambiador, facilitando así la conexión con otras líneas insulares.