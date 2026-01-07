Caos en el aeropuerto de Lanzarote: decenas de pasajeros duermen en el suelo tras un vuelo a Manchester cancelado

La cancelación de un vuelo con destino a Manchester desde el Aeropuerto César Manrique–Lanzarote provocó momentos de tensión y malestar entre decenas de pasajeros británicos que regresaban a su país tras pasar las vacaciones de Año Nuevo en la isla. Según relatan varios afectados al digital Manchester Evening News, muchos de ellos se vieron obligados a pasar la noche en la terminal aérea, durmiendo en el suelo o sobre sus equipajes, después de que el avión no pudiera despegar debido a las condiciones meteorológicas adversas.

El vuelo LS182 de la aerolínea Jet2, programado para despegar a las 20:15 horas del sábado, fue finalmente cancelado tras varias horas de incertidumbre. La situación derivó en largas esperas, falta de información clara y dificultades para encontrar alojamiento disponible en la isla en plena temporada alta, señala el citado medio de comunicación.

Cuatro horas en el interior del avión

Los pasajeros llegaron al aeropuerto a primera hora de la tarde con normalidad. Según los testimonios recogidos, el embarque se realizó con retraso, pero sin que en ese momento se comunicara la cancelación definitiva del vuelo. El avión llegó a estar ocupado durante cerca de cuatro horas, con todos los asientos completos, a la espera de una supuesta autorización para despegar.

Durante ese tiempo, los viajeros apenas recibieron explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo, detallan los afectos. Finalmente, ya entrada la noche, se les pidió que abandonaran la aeronave y regresaran a la terminal. Para muchos, ese fue el inicio de una larga madrugada marcada por la falta de información y el cansancio acumulado tras una semana de vacaciones.

Una noche en la terminal aérea

Con el vuelo cancelado y el aeropuerto cerrando sus instalaciones a medianoche, la situación se volvió especialmente complicada. Algunos pasajeros lograron ser reubicados en hoteles, pero la mayoría no tuvo esa opción debido a la escasez de plazas disponibles en Lanzarote en esas fechas.

Familias con menores, personas mayores y viajeros con problemas de movilidad permanecieron en la terminal durante toda la noche. Muchos durmieron en sillas, en el suelo o apoyados sobre maletas, improvisando como pudieron un lugar para descansar. La falta de comida y bebida fue una de las quejas más repetidas, aunque finalmente se repartieron vales de 20 euros para consumo en el aeropuerto y, a primera hora del domingo, se ofrecieron bebidas calientes y galletas.

Entre los pasajeros se encontraba Carl Bickerton, un británico de 62 años que viajaba junto a su esposa y su hijo de 16 años tras pasar una semana de vacaciones en la isla. Según explicó, el regreso a casa se produjo finalmente alrededor del mediodía del domingo, con un retraso aproximado de 16 horas respecto al horario previsto.