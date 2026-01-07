El entorno de Sara Carbonero lanza un mensaje de tranquilidad tras su operación urgente en Lanzarote

La periodista Sara Carbonero continúa ingresada en un hospital de Lanzarote tras haber sido intervenida de urgencia el pasado 2 de enero de 2026, a raíz de un fuerte dolor abdominal que encendió todas las alarmas. La noticia ha provocado una oleada de preocupación en todo el país, especialmente por su historial médico, aunque desde su entorno más cercano se insiste en que no está grave y que la operación ha sido un éxito rotundo.

Los mensajes que llegan desde el círculo íntimo de la comunicadora destacan que se encuentra estable, despierta y evolucionando positivamente, y que su ingreso actual en la UCI responde a la necesidad de un mayor control médico, sin que exista riesgo vital.

Carbonero se encontraba disfrutando del fin de año en La Graciosa junto a su pareja, José Luis Cabrera ‘Jota’, su amiga y compañera Isabel Jiménez y otros allegados, cuando comenzó a experimentar un dolor abdominal severo. Tras ser atendida en Lanzarote, los médicos decidieron su ingreso inmediato y, poco después, la necesidad de intervención quirúrgica fue evidente.

Según fuentes cercanas a la periodista, el diagnóstico fue claro desde el principio y el equipo médico actuó con rapidez y eficacia. La operación se realizó con éxito y desde entonces Sara se encuentra en proceso de recuperación, aún ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos por precaución.

Un mensaje de calma ante la especulación

La noticia de su hospitalización fue inicialmente recibida con preocupación debido a su historial de cáncer de ovario, enfermedad que le fue diagnosticada en 2019 mientras residía en Oporto. No obstante, su entorno ha sido tajante al afirmar que esta nueva situación médica no guarda relación con aquella dolencia.

“Insistimos en que no está grave. Se ha recuperado bien de una pequeña intervención y todo evoluciona favorablemente”, han transmitido familiares y amigos a medios como la revista ¡Hola! y el programa Y ahora Sonsoles, en el que la periodista Isabel Rábago ha destacado que Sara está acompañada de las personas adecuadas y perfectamente atendida.