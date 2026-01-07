Lanzarote cambia de piel: un manto verde cubre campos y volcanes tras 840 litros de lluvia entre diciembre y enero

En una isla caracterizada por su clima seco y su paisaje volcánico, cada episodio de lluvia supone un alivio para el campo, como la caída con la reciente borrasca Francis. En los últimos días, el contraste del verde sobre la tierra negra ha vuelto a hacerse visible, recordando la capacidad del suelo lanzaroteño para absorber y aprovechar incluso cantidades moderadas de agua.

Lanzarote, conocida por sus tonos ocres y negros de origen volcánico, ha experimentado estos días una transformación llamativa. El agua ha despertado una tierra que responde con rapidez, y el verde comienza a cubrir terrenos y laderas, ofreciendo una imagen poco habitual pero muy apreciada por residentes y visitantes.

Este fenómeno no es extraño en la isla: basta con “cuatro gotas”, como suele decirse de forma popular, para que la vegetación brote con fuerza, especialmente en zonas agrícolas y espacios naturales.

Teguise se cubre de verde tras las últimas lluvias de 2025 en Lanzarote / Rosa García

Balance de lluvias en Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha hecho público este miércoles los datos del Consejo Insular de Aguas con el acumulado de lluvia que se ha recogido en la isla durante el mes de diciembre del pasado año y los cinco primeros días de 2026: 844, 22 litros por metro cuadrado (mm) en los siete municipios de la isla, suficientes para regar de alegría a los agricultores y cambiar de forma efímera el paisaje.

El norte de la isla ha sido la zona más favorecida por este episodio, aunque también se han registrado lluvias en áreas del sur, contribuyendo a un reparto relativamente equilibrado del agua caída. En la zona del campo de lucha canaria de Haría se han registrado 119, 40 litros mm y 111,20 mm en Los Valles (municipio de Teguise).

También sobresalen los registros del Campo de Fútbol de Yaiza, con 91,80 mm, y Montaña Blanca (San Bartolomé), con 82,60 mm.

Otras áreas como Tías, Tinajo, Arrieta, Playa Honda o Uga han registrado cantidades moderadas, suficientes para humedecer el suelo y favorecer el crecimiento de vegetación.

Un impacto visible en el paisaje

La consecuencia más inmediata de estas lluvias es el cambio de aspecto de la isla. Terrenos habitualmente áridos presentan ahora tonos verdes, una respuesta rápida de una tierra volcánica que aprovecha cada episodio de agua. Este efecto es especialmente visible en zonas agrícolas y espacios abiertos.

Aunque las precipitaciones no han sido intensas de forma generalizada, sí han resultado constantes y suficientes como para empapar el terreno.

Habrá ampliación.