El Cabildo de Lanzarote se reúne con el sector gastronómico para su participación en Madrid Fusión

El Cabildo de Lanzarote ha dado el primer paso para organizar la presencia de la isla en Madrid Fusión, uno de los encuentros gastronómicos más relevantes a nivel internacional, que se celebrará del 26 al 28 de enero en IFEMA Madrid. La institución insular ha reunido por primera vez a los principales representantes del sector con el objetivo de coordinar contenidos, mensajes y acciones bajo la marca Saborea Lanzarote.

La reunión de trabajo se desarrolló este jueves en la Sala de Comisiones II del Cabildo y contó con la participación de Hostelan, Aqual, chefs, productores locales, representantes del sector vitivinícola y otros agentes vinculados a la gastronomía insular. Se trata del primer encuentro técnico conjunto de todos los profesionales que formarán parte de la delegación lanzaroteña en el congreso.

Durante la sesión se expuso la propuesta global de Saborea Lanzarote, una iniciativa integrada en la red nacional Saborea España, impulsada para poner en valor los destinos gastronómicos desde el producto local y la identidad territorial. Más información sobre el proyecto puede consultarse en la web oficial del Cabildo:

Una propuesta sólida y coherente

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subrayó la importancia de planificar con antelación la participación en un escaparate internacional como Madrid Fusión. Según explicó, estos encuentros permiten construir "una propuesta sólida, coherente y alineada con el trabajo que se realiza durante todo el año en la isla", basada en el producto local, el conocimiento y la profesionalidad del sector.

Por su parte, la consejera de Promoción Económica y responsable de Saborea Lanzarote, Nori Machín, destacó que esta reunión marca el inicio del trabajo colaborativo para cerrar los contenidos que se presentarán en Madrid. Entre los aspectos abordados se encuentran la definición de talleres, la organización de los espacios expositivos y la coordinación de las distintas acciones previstas durante el congreso.

Machín remarcó que la implicación directa del sector es fundamental para que la propuesta represente fielmente la realidad gastronómica de Lanzarote, caracterizada por la singularidad de su territorio, su producción local y su cocina vinculada al paisaje y la tradición.

Un escaparate internacional para el producto local

Madrid Fusión reúne cada año a cocineros, productores y expertos de todo el mundo, convirtiéndose en una plataforma estratégica para la proyección exterior de los destinos gastronómicos. La participación de Lanzarote busca reforzar su posicionamiento como destino culinario de calidad, en línea con otras acciones de promoción económica y turística impulsadas por el Cabildo.

Con esta primera reunión, Lanzarote comienza a definir una presencia coordinada y consensuada, apostando por el trabajo conjunto entre administraciones y sector profesional como base de su estrategia gastronómica.