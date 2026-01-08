Un ciclista resulta herido moderado tras una colisión con un coche en el municipio de Teguise
El varón, de 58 años, sufrió diversos traumatismos tras el choque en la Avenida Campoamor, en Tahiche, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa
Un ciclista de 58 años resultó herido este jueves tras verse implicado en un accidente de tráfico ocurrido en la Avenida Campoamor, en la localidad de Tahiche, en el municipio de Teguise, en Lanzarote. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del suceso a las 11.03 horas.
Tras recibir la alerta, el 112 Canarias activó de forma inmediata los recursos necesarios para atender la emergencia. Hasta el lugar del incidente se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario prestó asistencia al afectado en el mismo punto del accidente.
En la valoración inicial, el ciclista presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue estabilizado y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, centro de referencia en la isla.
Servicios de seguridad
El aviso recibido por el CECOES 112 indicaba una colisión entre un coche y una bicicleta, circunstancia que obligó a la intervención coordinada de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias. Además del SUC, en el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Teguise.
Ambos cuerpos se encargaron de garantizar la seguridad durante la atención sanitaria y realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente, según el 112.
- Sale a la luz la causa del ingreso de urgencia de Sara Carbonero en el hospital de Lanzarote
- Sara Carbonero se recupera en la UCI del hospital de Lanzarote
- Sara Carbonero, ingresada de urgencia en Lanzarote durante sus vacaciones
- Así fue la noche inesperada que vivieron decenas de pasajeros entre Barcelona y Lanzarote por la borrasca Francis
- Una anciana canaria de 92 años encuentra una pareja de okupas en su casa tras pasar la noche con su hija
- Operación 'Jijipapa': nueve detenidos en Lanzarote y Gran Canaria por estafar a aseguradoras internacionales desde una clínica privada
- El Colegio de Veterinarios de Las Palmas advierte sobre la inviabilidad de garantizar urgencias 24 horas en Lanzarote y Fuerteventura
- El entorno de Sara Carbonero lanza un mensaje de tranquilidad tras su operación urgente en Lanzarote