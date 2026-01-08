Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un ciclista resulta herido moderado tras una colisión con un coche en el municipio de Teguise

El varón, de 58 años, sufrió diversos traumatismos tras el choque en la Avenida Campoamor, en Tahiche, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa

Acceso principal al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa

La Provincia

La Provincia

Arrecife

Un ciclista de 58 años resultó herido este jueves tras verse implicado en un accidente de tráfico ocurrido en la Avenida Campoamor, en la localidad de Tahiche, en el municipio de Teguise, en Lanzarote. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del suceso a las 11.03 horas.

Tras recibir la alerta, el 112 Canarias activó de forma inmediata los recursos necesarios para atender la emergencia. Hasta el lugar del incidente se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario prestó asistencia al afectado en el mismo punto del accidente.

En la valoración inicial, el ciclista presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue estabilizado y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, centro de referencia en la isla.

Servicios de seguridad

El aviso recibido por el CECOES 112 indicaba una colisión entre un coche y una bicicleta, circunstancia que obligó a la intervención coordinada de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias. Además del SUC, en el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Teguise.

Ambos cuerpos se encargaron de garantizar la seguridad durante la atención sanitaria y realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente, según el 112.

