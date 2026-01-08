Un coche arde cerca de una gasolinera en Lanzarote
Trabajadores de la estación de servicio sofocaron el fuego en el coche, evitando así que las llamas se propagaran y causaran mayores daños en la carretera LZ-20, en Arrecife
Un incendio declarado en un vehículo provocó el pasado miércoles la intervención de bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote en la carretera LZ-20, vía que conecta Arrecife con San Bartolomé, a la altura del barrio de Argana Alta, en Arrecife (Lanzarote). El suceso no causó daños personales.
El incidente fue comunicado al consorcio a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 1-1-2). En el aviso se alertaba de un coche en llamas en la citada vía. A la llegada de los efectivos de emergencia, se constató que el fuego ya había sido sofocado.
Según la información recabada en el lugar, el incendio fue extinguido por trabajadores de una gasolinera cercana, que actuaron con rapidez utilizando tres extintores de polvo, evitando que las llamas se propagaran o generaran mayores riesgos.
Corte de tráfico y labores de seguridad
La Policía Local de Arrecife procedió a cortar el tráfico en la LZ-20 hasta la llegada de los servicios correspondientes, garantizando la seguridad de los conductores y peatones. Una vez controlada la situación, se balizó la zona y se colaboró con la grúa para la retirada del vehículo afectado.
Posteriormente, se llevó a cabo la limpieza de la calzada con agua para eliminar los restos del polvo de los extintores, una medida necesaria para restablecer la seguridad vial y evitar deslizamientos.
Tras completar las tareas de limpieza y retirada del coche, se reabrió la circulación con normalidad.
