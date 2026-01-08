Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un joven mata a su padre a martillazos en Lanzarote

El arrestado confesó la agresión y fue enviado a prisión provisional tras fallecer la víctima en el Hospital Doctor Negrín

Las Palmas de Gran Canaria

Un joven ha sido detenido en Arrecife acusado de matar a su padre, con el que convivía, tras golpearlo violentamente en la cabeza con un objeto contundente. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de noviembre de 2025 en la capital lanzaroteña.

Según la investigación, llevada a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, fue el propio joven quien se presentó en dependencias policiales sobre las 14.50 horas para confesar que había golpeado a su padre y que este se encontraba en el suelo sin reaccionar.

Los agentes se desplazaron de inmediato al domicilio familiar, donde los servicios sanitarios atendieron a la víctima antes de trasladarla de urgencia al Hospital Universitario Doctor Negrín, en Gran Canaria. El hombre falleció posteriormente a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.

Durante la investigación, el detenido aseguró que había actuado tras una supuesta agresión sexual por parte de su padre la noche anterior. Ante esta afirmación, se activó el protocolo correspondiente y el médico forense de guardia realizó una evaluación que descartó la existencia de lesiones compatibles con una agresión sexual con penetración.

Tanto los profesionales sanitarios como los agentes constataron que el joven ofrecía un relato incoherente y plagado de contradicciones, además de presentar episodios de ansiedad, ideas autolíticas y percepciones sin respaldo objetivo. Por este motivo, fue derivado al servicio de psiquiatría para una valoración clínica.

En la inspección realizada en la vivienda, la Policía localizó el arma utilizada en la agresión: un martillo de grandes dimensiones con restos de sangre.

El joven fue detenido inicialmente por un delito de tentativa de homicidio, que posteriormente pasó a calificarse como homicidio consumado tras el fallecimiento de la víctima. Además, constaba un antecedente reciente, ya que había sido arrestado el pasado verano por amenazas contra su propio padre.

Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión provisional.

