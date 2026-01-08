Sale a licitación la mejora paisajística del acceso entre los barrios Argana Baja y Argana Alta, uno de los principales ejes de entrada a Arrecife

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la licitación para ejecutar el proyecto de mejora paisajística de la vía que une Argana Baja con Argana Alta, en el municipio de Arrecife. Se trata de una actuación conjunta impulsada por la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife, que tiene como objetivo transformar uno de los principales accesos a la capital en un espacio más integrado, cuidado y sostenible.

La intervención se desarrollará en un tramo estratégico de la carretera general que conecta Arrecife con el municipio de San Bartolomé y con otros puntos del centro geográfico de la isla, una vía con alta densidad de tráfico y un notable impacto visual tanto para residentes como para quienes acceden diariamente a la ciudad.

Un proyecto clave para uno de los accesos más transitados de Arrecife

El tramo comprendido entre Argana Baja y Argana Alta conecta dos de los núcleos urbanos más poblados del municipio y discurre junto a una carretera de ámbito insular. Además de su importancia en términos de movilidad, en esta zona se localizan naves industriales y uno de los accesos principales al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, centro sanitario de referencia en Lanzarote.

La actuación prevista permitirá acondicionar los márgenes de la vía mediante tratamientos de paisajismo, mejorando la imagen urbana de entrada a la capital y avanzando hacia un modelo de ciudad más cohesionada. El proyecto busca integrar visualmente elementos existentes como taludes y superficies de hormigón, apostando por soluciones que contribuyan a la renaturalización del entorno y a la mejora del espacio público.

Colaboración entre Cabildo y Ayuntamiento

La licitación se enmarca en los planes conjuntos que vienen desarrollando el Cabildo de Lanzarote, a través de su Consejería de Obras Públicas, dirigida por Jacobo Medina, y el Ayuntamiento de Arrecife, desde el Área de Obras Públicas bajo la gestión directa del alcalde, Yonathan de León.

Desde el consistorio capitalino se destaca que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de renaturalización urbana, orientada a recuperar espacios degradados y convertirlos en entornos más amables y saludables para la ciudadanía. Según ha señalado el alcalde, la actuación no solo mejorará una vía fundamental de acceso, sino que contribuirá a humanizar el entorno urbano y reforzar la imagen de Arrecife como ciudad más verde y cuidada.

Mejora del paisaje y apuesta por la sostenibilidad

El consejero insular de Obras Públicas, Jacobo Medina, ha subrayado que la intervención va más allá de una mejora funcional de la carretera. El objetivo es actuar de forma integral sobre el paisaje urbano, integrando visualmente infraestructuras que hasta ahora presentaban una imagen más dura o degradada.

En este sentido, el proyecto contempla tratamientos específicos sobre taludes, muros y elementos de hormigón, con el fin de reducir su impacto visual y adaptarlos mejor al entorno. Esta filosofía conecta con la idea de que las infraestructuras viarias no solo deben garantizar la movilidad y la seguridad, sino también contribuir a una imagen más armónica y reconocible de los espacios urbanos e insulares.

Continuidad del proyecto insular “Lanzarote en blanco”

La mejora paisajística del acceso entre Argana Baja y Argana Alta se alinea con el proyecto insular “Lanzarote en blanco”, impulsado por el Cabildo. Esta iniciativa apuesta por la rehabilitación y pintado de taludes, muros y superficies de hormigón en la red viaria de la isla, con el objetivo de ofrecer una estética más homogénea y cuidada.

“Lanzarote en blanco” busca poner en valor el paisaje como seña de identidad del territorio, reforzando la idea de mantenimiento continuo y dignificación del espacio público. Desde la institución insular se destaca que este modelo de intervención ya está teniendo un impacto positivo en la percepción visual de las carreteras de Lanzarote y que proyectos como el de Arrecife permiten dar continuidad a esta línea de trabajo.

Más información sobre las políticas insulares de infraestructuras y paisaje puede consultarse en la web oficial del Cabildo de Lanzarote: https://www.cabildodelanzarote.com.

Detalles y plazos de la licitación pública

El procedimiento de licitación fue publicado el 29 de diciembre de 2025 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el portal oficial del Estado para la contratación pública, accesible en https://contrataciondelestado.es. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 15 de enero de 2026 a las 10:00 horas (hora peninsular), conforme a los plazos y condiciones recogidos en el expediente.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 63.701,14 euros, con el IGIC incluido, y un valor estimado del contrato de 59.533,78 euros. Toda la documentación técnica y administrativa, incluidos pliegos y requisitos, está disponible para su consulta pública en la plataforma estatal.

Un paso más hacia una Arrecife más integrada

Esta licitación refuerza la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo de Lanzarote, consolidando una hoja de ruta común orientada a modernizar las infraestructuras, mejorar los accesos a la capital y avanzar hacia un desarrollo urbano más sostenible y respetuoso con el entorno.

La actuación en el eje Argana Baja–Argana Alta responde a una demanda histórica de mejora visual y funcional en una de las principales puertas de entrada a la ciudad. Su ejecución permitirá no solo embellecer el entorno, sino también reforzar la percepción de Arrecife como una capital que apuesta por el equilibrio entre movilidad, paisaje y calidad de vida.