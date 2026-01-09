Un escape de gas en tres bombonas en un coche moviliza a los bomberos en Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado este viernes de un incidente ocurrido en la carretera LZ-20 (une Arrecife y San Bartolomé) a la salida de Arrecife, donde se registró un escape de gas.

El suceso fue detectado por un repartidor que notificó la emergencia, pero al llegar al lugar, se confirmó que el involucrado no era un repartidor, sino un ciudadano que transportaba en su coche tres botellas de gas de cinco litros cada una, para consumo propio.

El afectado, que había rellenado las botellas en una estación de servicio Disa, explicó que había detectado que algunas de ellas estaban perdiendo gas. A raíz de esta información, los bomberos acudieron rápidamente al lugar y localizó una pequeña fuga en una de las botellas.

El misterio de la botella de gas desaparecida

El hombre también indicó que había dejado una de las botellas en otro punto, pero tras buscarla no fue posible localizarla.

Las autoridades decidieron reunirse con el afectado en la estación de servicio Disa, según el consorcio, para entregarle las tres botellas. Sin embargo, al llegar al lugar, no encontraron al individuo, por lo que las dejaron en la estación de servicio para su recuperación.