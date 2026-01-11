Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ampliación del cementerio de Tías incorporará 762 nuevos nichos

El proyecto se licita por un importe total de 1,5 millones y está previsto construir dos plazas centrales, con zonas de sombra con grandes árboles

Cementerio de Tías. | LP / DLP

Cementerio de Tías. | LP / DLP

La Provincia

La Provincia

Tías

El proyecto de ejecución de las obras de ampliación del cementerio de Tías, en prolongación anexa oeste del actual, se encuentra en proceso de licitación con un valor estimado del contrato de 1.501.701,11 euros, impuestos incluidos. El Ayuntamiento comunica que la fecha límite para que las empresas puedan presentar sus propuestas es mañana.

El proyecto promovido por el Ayuntamiento de Tías trata la ampliación del cementerio implantando nichos, columbarios y espacios de enterramiento, además de espacios interiores de urbanización. Se realizarán conexiones necesarias con el cementerio actual para que el sistema sea único y funcional. Según la propuesta, se contemplan dos plazas centrales de mayor dimensión, siendo espacios de encuentro y distribución donde aparecerán zonas de sombra y láminas de agua. «Estas zonas pretenden a su vez tener una pequeña desvinculación con las zonas de enterramiento, teniendo espacios ajardinados en su perímetro, con árboles de gran porte, que puedan ofrecer mayor tranquilidad».

Se plantean un total de 762 nichos separados en 7 bloques diferenciados, situados en distintos puntos de la finca. También se sitúan en diferentes espacios 80 columbarios y 35 osarios, haciendo un total de 877 lugares de enterramiento únicamente en los bloques planteados.

Además, en los lugares de enterramiento se han contabilizado 92 tumbas, «haciendo una capacidad total de la ampliación del cementerio de 969 enterramientos».

Con respecto al diseño de los espacios urbanizados interiores del camposanto de Tías, se pretende que sean accesibles en todo momento, manteniendo itinerarios y recorridos de carácter sencillo en su utilización. Se parte de una parcela con ligero desnivel, con vistas hacia el mar hacia la zona sur con mayor depresión.

